정원오, '여직원과 칸쿤 출장 의혹 제기' 국힘 김재섭 고발

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 김재섭 국민의힘 의원을 고발했다.
31일 정원오 후보 측은 "정원오 후보 캠프는 오늘 김재섭 의원의 기자회견 내용과 관련해 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 성동경찰서에 고발 조치했다"고 밝혔다.
김 의원은 이날 기자회견을 열고 정 후보가 성동구청장 재직 시절 한 여성 직원과 해외 휴양지로 잘 알려진 멕시코 칸쿤으로 공무 출장을 갔다 온 뒤 서류에 '남성'으로 거짓 작성했다는 의혹을 제기했다.
해당 해외 출장은 2023년 국제참여민주주의포럼이다. 김 의원은 "14번의 해외 출장(민선 8기) 중 여성 공무원만을 동행시킨 출장은 그때가 유일하다"고 했다.
또 그는 공무국외출장 심사의결서에 여성이 아닌 남성으로 표기됐다며, 공문서를 허위·조작했다고 주장했다.
정 후보 측은 멕시코선거관리위원회 등이 성동구청장을 공식 초청에 따른 것이라고 설명했다. 그러면서 당시 김두관 국회의원과 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원, 지방의원 3인, 지자체 공무원 등이 포함된 11명의 한국 참여단이 함께 소화한 정당한 공무였다고 밝혔다. 아울러 성별 표기는 구청 측의 단순 실수라고 반박했다.
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