모바일 공무원증, 이제 앱스토어에서…설치 간편·보안 강화

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 22일 모바일 공무원증 앱을 공식 앱 마켓에 배포했다
- 문자 URL·알 수 없는 출처 설정 없이 쉽게 설치 가능해졌다
- 자동 업데이트로 보안이 강화되고 기존 이용자는 계속 사용 가능하다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 앞으로 공무원들은 문자 링크(URL) 대신 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 모바일 공무원증 앱을 직접 설치할 수 있게 된다.
행정안전부는 22일부터 '대한민국 모바일 공무원증' 앱을 공식 앱 마켓을 통해 정식 배포한다고 21일 밝혔다.
이번 조치는 기존 URL 링크 방식의 설치 불편을 해소하고, 자동 업데이트를 통한 보안성 강화를 위해 추진됐다.
모바일 공무원증은 지난 2021년 블록체인 기반 신분증 체계 구축의 선행사업으로 도입됐다. 현재 국가·지방직 공무원과 일부 헌법기관 공무원 등 약 26만명이 발급받아 사용 중이며, 청사 출입과 온-나라 결재, 재택근무용 GVPN 접속 등 다양한 행정 업무의 본인 인증 수단으로 활용되고 있다.
기존에는 모바일 공무원증 앱을 설치하려면 발급 신청 후 문자로 전달된 링크(URL)에 접속해 스마트폰 보안 설정에서 '알 수 없는 출처 앱 설치 허용'을 직접 설정해야 하는 불편이 있었다.
행안부는 이번 공식 스토어 배포 전환으로 이러한 절차를 없애고, 공무원들이 보다 쉽고 안전하게 앱을 설치할 수 있도록 개선했다.
특히 공식 앱 마켓의 자동 업데이트 기능을 통해 최신 보안 패치를 즉시 적용할 수 있게 되면서 스미싱과 피싱 등 외부 해킹 위협 대응력도 강화될 전망이다.
기존 URL 방식으로 모바일 공무원증을 사용하던 공무원은 별도 재설치 없이 계속 이용할 수 있다. 신규 발급자나 재발급 대상자는 공식 스토어를 통해 앱을 내려받으면 된다.
행안부는 또 공식 스토어 배포용 앱 아이콘 좌측 상단에 모바일 신분증 전용 표식을 추가해 기존 URL 버전과 쉽게 구분할 수 있도록 했다.
황규철 행정안전부 인공지능정부실장은 "이번 모바일 공무원증 배포 방식 개선을 통해 공무원들이 모바일 공무원증을 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있게 될 것"이라며 "앞으로도 공무원 업무 환경 혁신을 위해 편리하고 안전한 디지털 행정서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com