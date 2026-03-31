최태원 회장 "대한상의, 전체 목소리 담는 경제단체로 거듭날 것"

제53회 상공의 날 기념사 통해 밝혀

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장은 31일 "기업의 성장이 일자리와 민생으로 이어지고, 그 온기가 사회 구성원 모두의 성장으로 확산되도록 국민경제 전체의 목소리를 담는 경제단체로 거듭나도록 하겠다"고 밝혔다.

최 회장은 이날 제53회 상공의 날 기념사를 통해 "대한상공회의소도 달라지겠다"며 이같이 언급했다. 대한상의는 이른바 '상속세 가짜 뉴스' 논란 등으로 전면 쇄신을 진행중이다.

그러면서 "지역 균형 발전과 청년 일자리 창출, 기후위기 대응과 같은 국가적 과제에도 대한상의가 실질적인 정책 대안을 제시하겠다"며 "기존의 익숙한 방식과 관성을 뛰어넘어 굳건한 의지로 새로운 변화를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

최태원 회장이 31일 기념사를 하고 있다. [사진=대한상의]

최 회장은 "지난해 우리 경제는 생산·소비·투자가 4년 만에 모두 증가하고, 수출 실적도 역대 최고를 기록했다. 내수가 쉽지 않은 상황에서 관세 폭풍까지 겹쳐 만만치 않은 여건이었지만, 정부가 발빠르게 대응하고, 민관이 함께 뜻을 모으며 어려움을 극복할 수 있었다"고 말했다.

이어 "그렇지만 중동사태로 인해 최근 우리 경제를 둘러싼 대외 환경이 쉽지만은 않다"며 "첫번째 상공의 날 행사가 열렸던 1974년에도 지금과 같았다. 1차 오일쇼크로 에너지 수급이 막히고, 치솟는 물가로 어려움을 겪던 시기였다. 그 속에서도 선배 상공인들은 멈추지 않았다. 기술 혁신과 생산성 향상에 매진했고, 그 뚝심과 실행력이 지금 한국 경제를 만든 토대가 되었다"고 강조했다.

최 회장은 "대한민국은 언제나 가장 어려운 순간에 저력을 발휘했다"며 "자본도 기술도 없던 시절에 맨손으로 산업의 기반을 일으켜서 세계에서 6번째로 수출 7000억 달러를 달성한 나라가 되었고, 산업화, 정보화라는 거대한 전환의 시기마다 경제 체질을 빠르게 업그레이드 했다"고 덧붙였다.

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