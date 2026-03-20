대한상의 "산업부 감사 결과 엄중 수용"...임원 4명 해임·의원 면직

임원 4명 해임 및 의원면직...박일준 상근부회장도 사임 예정

조직문화 혁신 등 3대 쇄신 통해 신뢰 회복 추진

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 대한상공회의소(회장 최태원)는 20일 산업통상부의 '상속세 관련 보도자료 배포' 및 'APEC CEO 서밋 예산 집행'과 관련한 감사 결과 통보에 따라 "감사 결과를 엄중히 받아들이고, 요구된 조치를 성실하게 이행하겠다"며 임원들에 대한 인사 조치를 신속하게 단행했다고 밝혔다.

대한상의는 '상속세 보도자료'와 관련하여 책임이 큰 A전무이사와 담당 임원인 B본부장을 해임한다고 밝히고, 'APEC CEO 서밋' 감사와 관련, C추진단장에 대해서는 의원면직 처리하고 예산집행 절차상의 추가적인 사실 관계 확인을 위해 수사 의뢰하기로 했다.

또한 대한상의는 APEC CEO 서밋 관련 숙박비 횡령 미수 혐의의 D실장에 대해서도 수사의뢰하는 한편, 나머지 직원들에 대한 처분 요구 사항에 대해서는 내용을 면밀히 검토하여, 필요한 조치를 해나갈 예정이라고 밝혔다.

대한상의 전경 [사진=대한상의]

박일준 상근부회장은 이번 사태에 책임지고 사퇴하겠다는 의사를 다시 밝혔다. 박 부회장은 이번 감사 결과에 따른 후속 조치를 마무리하는 즉시 사임할 예정이다.



최태원 회장은 감사 결과를 보고받은 뒤 "책임을 통감한다"며 "관련자 엄정 조치에 그치지 않고 의사 결정 구조와 내부 통제 시스템을 전면 재정비하는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.

대한상공회의소는 이날 "최근 일련의 사태로 실추된 신뢰를 회복하기 위해 ▲전문성 강화 ▲사회적 책임 재정립 ▲조직문화 혁신 등 '3대 쇄신'을 추진하겠다"고 밝혔다. 이를 통해 조직의 신뢰도를 높이고 국가 경제 발전에 기여하는 대표 경제단체로 거듭난다는 계획이다.

아울러 보도자료 건수 같은 '양적 기준' 중심의 내부평가 방식을 '질적 기준' 중심으로 전환하고, 국내외 연수 지원 확대와 전문위원제 도입, AI·빅데이터 분석 교육 신설, 대학·국책연구기관과의 협업 등 구성원들의 전문 역량 함양을 위한 투자와 업무 환경 개선에도 나선다.

아울러 APEC 감사 결과 지적 사항에 대한 후속 조치의 일환으로 내부 통제 체계도 고도화하기로 했다. 기존 감사실을 '컴플라이언스실'로 확대 개편하고, 산하에 준법감시팀을 신설해 내부 통제와 준법 경영 체계를 정비한다.

수의계약 관리를 강화하고, 입찰 과정에서 심사위원 구성·운영 기준을 엄격히 하는 등 계약 업무 전반의 공정성과 투명성을 높여 나갈 방침이다.

tack@newspim.com