전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

서울시, AI로 도시 바꿀 '스마트라이프위크' 참가 국내 기업 모집

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시가 15일 스마트라이프위크 2026 참가 기업을 30일까지 모집한다.
  • 10월 6일부터 8일까지 코엑스에서 AI 미래도시 주제로 500개 기업이 모인다.
  • 국내 기업 대상 B2B·B2G 협력과 할인 혜택으로 글로벌 기회를 제공한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가비, 국내 주요 IT 전시의 3분의 1 수준…4월 30일까지 20% 할인, 부스 우선 배정

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시는 인공지능(AI) 기술 활용을 통한 글로벌 도시 비즈니스 기회를 모색하고자, '스마트라이프위크(Smart Life Week, SLW) 2026'에 참여할 기업을 9월 30일까지 모집한다고 15일 밝혔다.

이번 스마트라이프위크는 'AI로 그리는 미래도시의 일상'을 주제로 10월 6일부터 8일까지 코엑스에서 개최되며, 올해로 3회째를 맞고 있다. 약 500개 글로벌 도시 및 기업과 정책 관계자들이 모여 다양한 기술과 도시 운영 전략을 공유할 예정이다.

서울시는 SLW를 기업 간 거래(B2B)뿐 아니라 기업-정부 간 협력(B2G) 및 도시 간 정책 교류(G2G)를 아우르는 글로벌 플랫폼으로 발전시킨다고 설명했다. 이번에는 단순 전시를 넘어 해외 도시와의 실제적인 협력으로 이어지는 성과형 플랫폼으로 운영될 예정이다.

스마트 라이프 위크 참가기업 모집 포스터. [서울시 제공]

현장에서는 AI와 스마트 도시 기술 전시 외에도 국제 포럼, 콘퍼런스, 글로벌 바이어 연계 프로그램 등이 진행된다.

서울시는 SLW의 기관 및 기업 전시관인 '혁신관'의 참가비를 국내 주요 IT 전시와 비교해 약 3분의 1 수준으로 책정했으며, 4월 30일까지 신청 시 20% 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다. 또한 7월 31일까지 신청할 경우 10% 할인도 가능하다고 전했다.

모집 대상은 해외 진출을 원하는 국내 기업으로, AI, 빅데이터, 모빌리티, 헬스케어, 핀테크 등 다양한 분야에 우수 제품 또는 서비스를 가진 기업이다. 서울시는 최근 AI 산업의 수요가 급증함에 따라 관련 기술 기업들의 많은 참여가 있을 것으로 기대하고 있다.

참가 기업은 해외 도시 및 공공 관계자를 대상으로 1대1 기술 발표와 비즈니스 상담, 네트워킹 프로그램에 참여해 협력 기회를 확대할 수 있다. 또한 모든 참가 기업은 'SLW 시민혁신상' 후보로 등록되어 시민 현장 투표를 통해 우수 기업 10개에게 서울특별시장상이 수여될 예정이다.

또한, 별도의 부스 비용 없이 참여할 수 있는 '쇼룸' 공간이 마련되어, 기업들은 서울의 7개 랜드마크를 통해 AI 기술을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공받게 된다.

한편 지난해 SLW에는 330개 기업과 71개국 130개 도시가 참여했으며, 6만여 명이 행사장을 방문했다. 특히, PYC 프로그램을 통해 25개 기업이 17개 해외 도시에서 총 28건의 솔루션을 발표하는 등의 성과를 이뤘다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 "스마트라이프위크는 국내 기업이 해외 도시와 직접 연결되는 비즈니스 창구"라며, "기술이 실제 프로젝트로 이어질 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동