서울시, AI로 도시 바꿀 '스마트라이프위크' 참가 국내 기업 모집

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가비, 국내 주요 IT 전시의 3분의 1 수준…4월 30일까지 20% 할인, 부스 우선 배정

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시는 인공지능(AI) 기술 활용을 통한 글로벌 도시 비즈니스 기회를 모색하고자, '스마트라이프위크(Smart Life Week, SLW) 2026'에 참여할 기업을 9월 30일까지 모집한다고 15일 밝혔다.

이번 스마트라이프위크는 'AI로 그리는 미래도시의 일상'을 주제로 10월 6일부터 8일까지 코엑스에서 개최되며, 올해로 3회째를 맞고 있다. 약 500개 글로벌 도시 및 기업과 정책 관계자들이 모여 다양한 기술과 도시 운영 전략을 공유할 예정이다.

서울시는 SLW를 기업 간 거래(B2B)뿐 아니라 기업-정부 간 협력(B2G) 및 도시 간 정책 교류(G2G)를 아우르는 글로벌 플랫폼으로 발전시킨다고 설명했다. 이번에는 단순 전시를 넘어 해외 도시와의 실제적인 협력으로 이어지는 성과형 플랫폼으로 운영될 예정이다.

스마트 라이프 위크 참가기업 모집 포스터. [서울시 제공]

현장에서는 AI와 스마트 도시 기술 전시 외에도 국제 포럼, 콘퍼런스, 글로벌 바이어 연계 프로그램 등이 진행된다.

서울시는 SLW의 기관 및 기업 전시관인 '혁신관'의 참가비를 국내 주요 IT 전시와 비교해 약 3분의 1 수준으로 책정했으며, 4월 30일까지 신청 시 20% 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다. 또한 7월 31일까지 신청할 경우 10% 할인도 가능하다고 전했다.

모집 대상은 해외 진출을 원하는 국내 기업으로, AI, 빅데이터, 모빌리티, 헬스케어, 핀테크 등 다양한 분야에 우수 제품 또는 서비스를 가진 기업이다. 서울시는 최근 AI 산업의 수요가 급증함에 따라 관련 기술 기업들의 많은 참여가 있을 것으로 기대하고 있다.

참가 기업은 해외 도시 및 공공 관계자를 대상으로 1대1 기술 발표와 비즈니스 상담, 네트워킹 프로그램에 참여해 협력 기회를 확대할 수 있다. 또한 모든 참가 기업은 'SLW 시민혁신상' 후보로 등록되어 시민 현장 투표를 통해 우수 기업 10개에게 서울특별시장상이 수여될 예정이다.

또한, 별도의 부스 비용 없이 참여할 수 있는 '쇼룸' 공간이 마련되어, 기업들은 서울의 7개 랜드마크를 통해 AI 기술을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공받게 된다.

한편 지난해 SLW에는 330개 기업과 71개국 130개 도시가 참여했으며, 6만여 명이 행사장을 방문했다. 특히, PYC 프로그램을 통해 25개 기업이 17개 해외 도시에서 총 28건의 솔루션을 발표하는 등의 성과를 이뤘다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 "스마트라이프위크는 국내 기업이 해외 도시와 직접 연결되는 비즈니스 창구"라며, "기술이 실제 프로젝트로 이어질 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com