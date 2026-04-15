[금/유가] 미·이란 협상 재개 기대감에 유가 하락…금값 상승

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트럼프 "미·이란 2차 회담, 이틀 내 이슬라마바드서 재개될 수도"

IEA, 글로벌 원유 공급·수요 증가 전망 하향 조정

미국 3월 생산자물가 상승폭, 예상보다 낮아

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 2차 회담을 진행할 가능성이 부각되면서 14일(현지시각) 국제유가는 하락했다. 금값은 달러 약세 영향까지 더해지며 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 91.20달러에 마감해 7.80달러(7.87%) 급락했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 배럴당 94.79달러에 마감해 4.57달러(4.6%) 하락했다.

앞서 미국 군이 이란 항만에 대한 봉쇄를 시작한 뒤 브렌트유는 4% 이상, WTI는 약 3% 올랐다.

전날 미군은 호르무즈 해협에 대한 봉쇄 범위를 동쪽으로 확대해 오만만 및 아라비아해까지 포함할 것이라고 밝혔다. 선박 추적 데이터에 따르면 봉쇄가 시작되자 해협에서 선박 2척이 방향을 돌린 것으로 나타났다.

다만 해운 데이터에 따르면 이란과 연계된 유조선 3척은 걸프만에 진입했으며, 목적지가 이란 항만이 아니었기 때문에 통과가 허용됐다.

하지만 협상 재개 가능성이 부각되며 유가는 아래로 방향을 바꿨다.

로이터통신은 복수의 소식통 5명을 인용해 미국과 이란의 협상팀이 이번 주 이슬라마바드로 다시 돌아갈 수 있다고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 주말 협상이 결렬된 이후 워싱턴이 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 시행했음에도 불구하고, 이란 전쟁을 끝내기 위한 협상이 향후 이틀 내 파키스탄에서 재개될 수 있다고 밝혔다.

미국 정부 관계자도 합의를 달성하기 위한 지속적인 접촉이 이뤄지고 있다고 밝혔다. 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리 역시 협상이 진행 중이라고 말했다.

바르가는 "적대국 간 협상이 성과를 내지 못할 경우, 글로벌 원유 재고 감소가 3분기 이후까지 이어질 수 있어 3월 고점 수준을 다시 시험할 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다.

국제에너지기구(IEA)는 월간 보고서에서 중동 에너지 인프라에 대한 공격과 이란의 사실상 호르무즈 해협 폐쇄로 인해 역사상 최대 규모의 원유 공급 차질이 발생했다고 밝혔다. 3월 기준 하루 1,010만 배럴이 공급에서 사라졌다는 설명이다.

IEA는 "호르무즈 해협을 통한 원유 흐름 재개는 에너지 공급, 가격, 글로벌 경제에 가해지는 압박을 완화하는 데 있어 가장 중요한 단일 변수"라고 강조했다.

IEA는 글로벌 원유 공급 및 수요 증가 전망은 크게 낮췄다. 2026년 수요 증가 전망치는 하루 8만 배럴 하향 조정됐고, 공급은 하루 150만 배럴 감소할 것으로 예상된다고 밝혔다.

금괴 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 달러 약세 및 인플레 기대 후퇴에 금값 2% 상승

금 가격은 이날 2% 상승했다. 미국 달러가 약세를 보인 가운데, 미국과 이란의 협상이 재개될 수 있다는 기대가 인플레이션 우려를 완화시키며 금값을 지지했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 1.7% 오른 4,850.10달러에 거래를 마쳤다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 15일 오전 2시 34분 온스당 4,831.78달러로 2% 상승했다.

RJO 퓨처스 수석 시장 전략가 밥 하버콘은 "금 시장의 방향은 파키스탄에서 진행될 협상이 어떻게 전개되는지, 그리고 주말을 앞두고 어떤 진전이 이뤄지는지에 달려 있다"며 "긍정적인 뉴스가 나온다면 금속 가격은 계속 상승할 것"이라고 말했다.

그는 또 "현재 달러 약세와 유가 하락이 금값을 돕고 있다"며 "전쟁이 시작됐을 때는 현금 확보 수요가 급증했고, 에너지 공급을 확보할 수 있을지에 대한 우려가 있었다"고 덧붙였다.

미국 달러는 소폭 하락했고 유가는 떨어졌다. 달러가 약세를 보이면 달러로 가격이 매겨지는 금은 다른 통화 보유자들에게 상대적으로 더 저렴해진다.

미국의 생산자물가지수(PPI) 관련 지표에 따르면, 3월 생산자물가는 서비스 비용이 변동이 없었던 영향으로 예상보다 낮은 폭으로 상승했다. 다만 이란과의 전쟁으로 인해 에너지 가격이 급등하면서 인플레이션 압력은 커지고 있는 것으로 나타났다.

금은 인플레이션 헤지(위험 회피) 자산으로 평가되지만, 이자가 없는 자산이기 때문에 금리가 높은 환경에서는 매력이 떨어진다.

현재 트레이더들은 올해 미국의 금리 인하 가능성을 33%로 반영하고 있다. 이는 전쟁 이전에 2차례 인하를 예상했던 것과 비교되는 수준이다.

코메르츠방크 애널리스트들은 "시장이 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상을 진지하게 고려하기 시작하지 않는 한(현재로선 그런 징후가 없다), 금 가격이 크게 추가 하락할 가능성은 낮다"고 분석했다.

kwonjiun@newspim.com