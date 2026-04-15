서울시, 어르신 노린 불법 다단계 차단 총력…'고수익' 미끼 주의

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원금 보장·고수익 보장 '100% 의심 키워드'

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시 민생사법경찰국은 최근 고령층의 노후 자금을 노린 불법 다단계·가상자산 연계 금융 사기 피해 방지를 위해 선제 예방 홍보·수사 연계 계획을 시행한다고 15일 밝혔다.

민사국은 의심해야 할 키워드 5가지로 ▲원금 보장 ▲고수익 보장 ▲포인트 지급 ▲지인 추천 ▲코인 상장을 꼽았다. 이같은 권유 사례가 있을 경우 100% 의심해야 한다고 강조했다.

서울시 민생사법경찰국은 최근 고령층의 노후 자금을 노린 불법 다단계 및 가상자산 연계 금융 사기 피해 방지를 위해 선제 예방 홍보에 나섰다. [사진=서울시]

범죄 의심 시 즉시 대응할 수 있도록 직통 핫라인)을 개설하고, 민원 신고나 제보가 접수되면 즉각적인 현장 점검과 수사에 착수할 계획이다.

또 민사국은 어르신들의 방문이 잦은 구로·금천구 소재 국가산업단지 내 빌딩 10개소를 '예방 홍보 거점'으로 지정했다. 해당 빌딩 로비와 주 출입구에 '불법 다단계 피해 예방' X-배너를 상시 설치해 불법 업체의 활동을 차단하고, 엘리베이터·공용부 모니터를 통해 고령층 맞춤형 홍보 영상을 송출한다.

아울러 대한노인회(서울특별시연합회)와 손잡고 경로당 지도자 순회 교육을 활용하여 맞춤형 홍보 콘텐츠를 제작 보급하고 해당 콘텐츠를 자치구 등 유관기관에도 배포할 계획이다.

결정적 증거를 제공한 제보자에게는 '공익제보 포상금'을 우선 추천해 시민 참여형 범죄 감시망을 강화한다.

변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 "대한노인회·한국산업단지공단·신한은행 등 유관기관과 두터운 공조를 통해 정보 소외계층인 어르신들의 범죄 대응력을 높이고 불법 다단계 범죄의 선제적 예방 홍보를 통하여 민생 범죄 근절에 총력을 기울이겠다"고 전했다.

100wins@newspim.com