전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

서울시, 어르신 노린 불법 다단계 차단 총력…'고수익' 미끼 주의

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시 민생사법경찰국은 15일 고령층을 노린 불법 다단계·가상자산 금융 사기 방지를 위해 선제 예방 홍보·수사 연계 계획을 시행한다고 밝혔다.
  • 원금 보장, 고수익 보장, 포인트 지급, 지인 추천, 코인 상장 등 5가지 의심 키워드를 제시하고 직통 핫라인 개설 및 현장 점검을 강화한다.
  • 구로·금천구 산업단지 내 빌딩 10개소를 예방 홍보 거점으로 지정하고 경로당 순회 교육과 맞춤형 콘텐츠 제작으로 어르신들의 범죄 대응력을 높인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

원금 보장·고수익 보장 '100% 의심 키워드'

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시 민생사법경찰국은 최근 고령층의 노후 자금을 노린 불법 다단계·가상자산 연계 금융 사기 피해 방지를 위해 선제 예방 홍보·수사 연계 계획을 시행한다고 15일 밝혔다.

민사국은 의심해야 할 키워드 5가지로 ▲원금 보장 ▲고수익 보장 ▲포인트 지급 ▲지인 추천 ▲코인 상장을 꼽았다. 이같은 권유 사례가 있을 경우 100% 의심해야 한다고 강조했다.

서울시 민생사법경찰국은 최근 고령층의 노후 자금을 노린 불법 다단계 및 가상자산 연계 금융 사기 피해 방지를 위해 선제 예방 홍보에 나섰다. [사진=서울시]

범죄 의심 시 즉시 대응할 수 있도록 직통 핫라인)을 개설하고, 민원 신고나 제보가 접수되면 즉각적인 현장 점검과 수사에 착수할 계획이다.

또 민사국은 어르신들의 방문이 잦은 구로·금천구 소재 국가산업단지 내 빌딩 10개소를 '예방 홍보 거점'으로 지정했다. 해당 빌딩 로비와 주 출입구에 '불법 다단계 피해 예방' X-배너를 상시 설치해 불법 업체의 활동을 차단하고, 엘리베이터·공용부 모니터를 통해 고령층 맞춤형 홍보 영상을 송출한다.

아울러 대한노인회(서울특별시연합회)와 손잡고 경로당 지도자 순회 교육을 활용하여 맞춤형 홍보 콘텐츠를 제작 보급하고 해당 콘텐츠를 자치구 등 유관기관에도 배포할 계획이다.

결정적 증거를 제공한 제보자에게는 '공익제보 포상금'을 우선 추천해 시민 참여형 범죄 감시망을 강화한다.

변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 "대한노인회·한국산업단지공단·신한은행 등 유관기관과 두터운 공조를 통해 정보 소외계층인 어르신들의 범죄 대응력을 높이고 불법 다단계 범죄의 선제적 예방 홍보를 통하여 민생 범죄 근절에 총력을 기울이겠다"고 전했다. 

100wins@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동