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2026.04.15 (수)
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[오늘의 정치일정] 4월 15일(수)

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<청와대>
-대통령
09:30 규제합리화위원회 부위원장 위촉장 수여식 (청와대)
10:00 규제합리화위원회 제1차 전체 회의(청와대)

<외교부>
-장관
08:30 비상경제본부회의
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)
16:30 IAEA 사무총장 접견및 만찬
-1차관
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의
-2차관
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의

<통일부>
-장관
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의
-차관
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의

<국방부>
-장관
10:30 주한 중국대사 접견
-차관
15:00 사관학교 통합 추진 세미나

<국가보훈부> 
-장관
통상업무
-차관
14:00 2026년 유엔참전국 글로벌 아카데미 발대식 (피스앤파크 컨벤션)

<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 부산 현장 최고위원회의 (부산항 국제전시컨벤션센터 5층 이벤트 B홀, 부산 동구 충장대로 206)
12:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산진구 부전시장 민생현장 방문 (부전역 공영주차장, 부산 부산진구 중앙대로 783번길 34)
14:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산 기장군 해조류 건조 작업 현장 체험 (카페인24 기장대변항점 앞, 부산 기장군 기장읍 기장해안로 583-1)
-한병도 원내대표
통상업무

<국민의힘>
-장동혁 당대표
방미 일정
-송언석 원내대표
09:20 국민의힘 약자와의동행위원회(위원장 조지연) 주최 <특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구 대회> (국회 본관 앞 계단)
10:00 국민의힘·경제계 노동현안 간담회 (국회 본관 228호)
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의 

<조국혁신당>
-조국 당대표
08:30 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 출연
-서왕진 원내대표
09:30  [인터뷰] 장윤선의 취재편의점 

<개혁신당>
-이준석 당대표
11:00 Korea BUIDL Week 2026 (그랜드힐 컨벤션, 서울시 강남구 역삼로 607)
-천하람 원내대표
10:00 재정경제기획위원회 한국은행 총재 인사청문회 (국회 본관 430호)
15:00 머니투데이 정책아카데미 강연 (여의도 켄싱턴 호텔)

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[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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