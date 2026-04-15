[오늘의 정치일정] 4월 15일(수)

AI 핵심 요약beta
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<청와대>
-대통령
09:30 규제합리화위원회 부위원장 위촉장 수여식 (청와대)
10:00 규제합리화위원회 제1차 전체 회의(청와대)
<외교부>
-장관
08:30 비상경제본부회의
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)
16:30 IAEA 사무총장 접견및 만찬
-1차관
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의
-2차관
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의
<통일부>
-장관
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의
-차관
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의
<국방부>
-장관
10:30 주한 중국대사 접견
-차관
15:00 사관학교 통합 추진 세미나
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 2026년 유엔참전국 글로벌 아카데미 발대식 (피스앤파크 컨벤션)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 부산 현장 최고위원회의 (부산항 국제전시컨벤션센터 5층 이벤트 B홀, 부산 동구 충장대로 206)
12:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산진구 부전시장 민생현장 방문 (부전역 공영주차장, 부산 부산진구 중앙대로 783번길 34)
14:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산 기장군 해조류 건조 작업 현장 체험 (카페인24 기장대변항점 앞, 부산 기장군 기장읍 기장해안로 583-1)
-한병도 원내대표
통상업무
<국민의힘>
-장동혁 당대표
방미 일정
-송언석 원내대표
09:20 국민의힘 약자와의동행위원회(위원장 조지연) 주최 <특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구 대회> (국회 본관 앞 계단)
10:00 국민의힘·경제계 노동현안 간담회 (국회 본관 228호)
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의
<조국혁신당>
-조국 당대표
08:30 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 출연
-서왕진 원내대표
09:30 [인터뷰] 장윤선의 취재편의점
<개혁신당>
-이준석 당대표
11:00 Korea BUIDL Week 2026 (그랜드힐 컨벤션, 서울시 강남구 역삼로 607)
-천하람 원내대표
10:00 재정경제기획위원회 한국은행 총재 인사청문회 (국회 본관 430호)
15:00 머니투데이 정책아카데미 강연 (여의도 켄싱턴 호텔)