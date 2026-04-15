[오늘의 정치일정] 4월 15일(수)

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<청와대>

-대통령

09:30 규제합리화위원회 부위원장 위촉장 수여식 (청와대)

10:00 규제합리화위원회 제1차 전체 회의(청와대)

<외교부>

-장관

08:30 비상경제본부회의

10:00 국회 외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)

16:30 IAEA 사무총장 접견및 만찬

-1차관

10:00 국회 외교통일위원회 전체회의

-2차관

10:00 국회 외교통일위원회 전체회의

<통일부>

-장관

10:00 국회 외교통일위원회 전체회의

-차관

10:00 국회 외교통일위원회 전체회의

<국방부>

-장관

10:30 주한 중국대사 접견

-차관

15:00 사관학교 통합 추진 세미나

<국가보훈부>

-장관

통상업무

-차관

14:00 2026년 유엔참전국 글로벌 아카데미 발대식 (피스앤파크 컨벤션)

<더불어민주당>

-정청래 당대표

10:00 부산 현장 최고위원회의 (부산항 국제전시컨벤션센터 5층 이벤트 B홀, 부산 동구 충장대로 206)

12:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산진구 부전시장 민생현장 방문 (부전역 공영주차장, 부산 부산진구 중앙대로 783번길 34)

14:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산 기장군 해조류 건조 작업 현장 체험 (카페인24 기장대변항점 앞, 부산 기장군 기장읍 기장해안로 583-1)

-한병도 원내대표

통상업무

<국민의힘>

-장동혁 당대표

방미 일정

-송언석 원내대표

09:20 국민의힘 약자와의동행위원회(위원장 조지연) 주최 <특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구 대회> (국회 본관 앞 계단)

10:00 국민의힘·경제계 노동현안 간담회 (국회 본관 228호)

10:00 국회 외교통일위원회 전체회의

<조국혁신당>

-조국 당대표

08:30 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 출연

-서왕진 원내대표

09:30 [인터뷰] 장윤선의 취재편의점

<개혁신당>

-이준석 당대표

11:00 Korea BUIDL Week 2026 (그랜드힐 컨벤션, 서울시 강남구 역삼로 607)

-천하람 원내대표

10:00 재정경제기획위원회 한국은행 총재 인사청문회 (국회 본관 430호)

15:00 머니투데이 정책아카데미 강연 (여의도 켄싱턴 호텔)