김한종 예비후보 "장성~광주 잇는 트램 구축" 공약

첨단3지구~장성역 13km 광역교통망

[장성=뉴스핌] 박진형 기자 = 김한종 더불어민주당 전남 장성군수 예비후보가 광주 첨단3지구와 전남 장성읍을 연결하는 트램 설치를 공약했다.

김 예비후보는 31일 보도자료를 내고 "광주 첨단3지구부터 장성읍, 장성역을 잇는 총 연장 13km 규모의 광역 교통망(트램)을 구축해 장성과 광주 간 생활·경제권 통합을 추진하겠다"고 밝혔다.

김한종 전남 장성군수 예비후보. [사진=김한종 예비후보 캠프]

총사업비는 3000억 원으로 국비 60%, 지방비 40%를 투입할 계획이며 사업 기간은 2031년부터 2042년까지다. 노선은 첨단3지구를 출발해 국도1호선 인근과 남면 소재지를 거쳐 장성역까지 이어지는 구조다.

이번 사업은 정부 국정과제인 교통혁신 인프라 확충과 전남·광주 통합 교통망 구축 정책과 연계해 추진된다. 김 예비후보는 안정적이고 지속가능한 교통수단 도입을 통해 단일 생활권 형성과 교통 체계 개선을 동시에 달성하겠다는 구상이다.

특히 출퇴근 시간대 교통 혼잡과 주차공간 부족, 정시성 저하 등 기존 도로 중심 교통체계의 한계를 보완하고, 전용 선로 기반 운행으로 정시성과 수송 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다고 설명했다.

사업은 단계적으로 추진된다. 2027년 사전타당성 조사와 2028년 업무협약 체결을 시작으로 2030년 도시철도망 구축계획 반영, 2032년 예비타당성 조사, 이후 기본계획 수립과 설계를 거쳐 2037년 착공, 2042년 준공을 목표로 한다.

김 예비후보는 "교통 인프라 확충은 기업 유치와 인구 유입을 촉진하는 핵심 요소"라며 "광역 트램 구축을 통해 지역경제 활성화와 지속가능한 도시 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.

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