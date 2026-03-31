레미콘 계약 개편 앞두고 '혼선 차단'…대전조달청, 민관 협의체 가동

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지방조달청이 레미콘 계약 제도 개편에 따른 현장 혼선을 최소화하기 위해 민관 협의체를 가동했다.
대전지방조달청은 31일 청사 내 회의실에서 대전·세종·충남지역 레미콘 민관공동수급협의회를 개최했다고 밝혔다
이번 협의회는 대전지방조달청을 비롯해 한국토지주택공사(LH), 국토교통부 예산국토관리사무소 등 주요 수요기관과 관내 레미콘 업체 5개사(3개 조합, 2개 개별기업)가 참여해 구성됐다.
회의에서는 지난 3월 1일부터 시행 중인 레미콘 다수공급자 계약 규정의 주요 개정사항과 향후 계약 일정이 공유됐다. 특히 수요기관과 공급업체 간 이해 차이로 발생할 수 있는 혼선을 줄이는 데 초점이 맞춰졌다.
또 참석자들은 향후 레미콘 수급 불안 상황이 발생할 경우 협의회를 즉시 재가동해 대응 체계를 유지하기로 의견을 모았다. 각 기관과 업체가 역할을 분담해 비상 상황에 신속히 대응한다는 방침이다.
최병수 청장은 "레미콘은 건설현장의 핵심 자재인 만큼 차기 계약이 지연돼 공정에 차질이 발생하지 않도록 적극 지원하겠다"며 "관내 공사현장에 공급 공백이 발생하지 않도록 지속적으로 점검해 나가겠다"고 말했다.
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