KOMERI, 다목적 해상실증선박 'KOMERI 1호' 명명식…친환경 기술 실증 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 한국조선해양기자재연구원(KOMERI)은 31일 전남 목포시 ㈜유일 삽진공장에서 세계 최초 상선 기반 다목적 해상실증선박 'KOMERI 1호' 명명식을 개최했다고 밝혔다.
'KOMERI 1호'는 약 1만 7000 DWT급 벌크선을 기반으로 한 조선해양기자재 해상실증 전용 플랫폼으로 실제 운항 환경에서 각종 기자재와 시스템의 성능을 검증할 수 있도록 설계·건조됐다.
본 선박은 친환경 추진기술과 디지털 기반 조선해양기술을 검증할 수 있는 다양한 시험 인프라를 갖추고 있어 향후 자율운항 기술은 물론 친환경 연료, 스마트십 시스템 등 미래 해양산업의 핵심 분야를 실해역에서 직접 실증하는 플랫폼으로 활용될 예정이다.
KOMERI는 연구기관, 기업, 대학 등 산·학·연이 참여하는 협력형 기술개발이 더욱 확대되고 실증을 기반으로 한 기술 상용화와 산업화도 한층 활성화될 것으로 기대하고 있다.
배정철 KOMERI 원장은 "KOMERI 1호는 국내 조선해양기자재 산업의 실증 생태계를 구축하는 핵심 인프라로서 중요한 의미를 갖는다"며 "산업통상부와 부산시의 지원을 바탕으로 다양한 기술의 해상 실증을 지속 확대해 우리 기업들의 기술 신뢰도·글로벌 경쟁력을 높이고 해양 신산업 창출에도 적극 기여하겠다"고 말했다.
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