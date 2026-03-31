이정현, 공관위원장직 사퇴…장동혁 "전남광주통합시장 선거 출마 결단 평가"

남은 재보선 공천은 새 공관위 구성해 진행키로

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 전남·광주 통합시장 출마에 나서는 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 공천관리위원장직 사퇴를 선언했다. 장동혁 국민의힘 대표는 이를 존중한다는 입장을 밝혔다.

이 위원장은 이날 "지방선거 시·도지사 공천이 대부분 마무리 단계에 이르렀고, 현재는 일부 미신청 지역과 경기도지사 공천만 남겨둔 상황에서 당초 맡았던 소임을 사실상 마쳤다"며 "남아 있는 국회의원 재보궐선거 공천은 새로운 공천관리위원회가 맡아 보다 안정적이고 연속성 있게 진행하는 것이 바람직하다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 오전 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 열린 기자회견에서 발언을 하고 있다. 이날 이 공관위원장은 기자회견 이후 사의를 표명했다. 2026.03.31 jk31@newspim.com

이 위원장은 이번 공천에 대해 "모든 것을 담아내지 못했고 완성하지도 못했다"면서도 "앞으로 국민의힘이 변해가야 할 방향을 제시하기 위한 시도들을 했다"고 평가했다.

그는 "정치의 세대가 바뀌어야 하고, 시대에 맞는 리더십으로 바뀌어야 하며, 정치의 방식 자체가 바뀌어야 한다는 문제의식에서 출발했다"고 설명했다.

이어 "공천은 권력이 아니라 관리라는 원칙을 세우려 했다"며 "낙하산, 거래, 계파·파벌 간 나눠먹기를 배제하려 했고, 공천관리위원회를 당내 이해관계로부터 최대한 독립된 기구로 세우고자 했다"고 강조했다.

이 위원장은 "위원 구성에서 젊은 세대와 여성의 비율을 높이려 노력했고, 기존 정치권 중심의 시각을 넘어 다양한 시선이 반영되도록 시도했다"며 "청년 인재 선발을 위한 오디션 방식, 자격시험 도입 등 모든 것은 공천을 더 개방적으로 만들기 위한 실험이었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 오전 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 이날 국민의힘은 당내 경선을 통해 서울 강남구‧서울 송파구‧서울 강서구‧대구 달서구 4개 지역의 기초단체장 후보를 확정했다. 2026.03.31 jk31@newspim.com

공천 과정에서 삭발, 항의, 가처분 등 많은 반발과 갈등이 있었던 것에 대해서는 "그만큼 기존의 틀을 건드렸다는 의미"라며 "조용한 공천은 아무것도 바꾸지 않는 공천"이라고 했다.

이 위원장은 "부족했던 점, 미흡했던 점, 그리고 상처받은 분들에 대한 책임은 공천관리위원장인 제가 무겁게 안고 가겠다"며 "이번 공천이 단순한 자리 경쟁으로 끝나지 않고 정치 변화를 향한 출발점이 되기를 바란다"고 밝혔다.

장동혁 당 대표는 이날 페이스북을 통해 "이정현 공관위원장님의 결단을 존중한다"며 "그동안 국민 눈높이에 맞는 공천을 위해 애써주신 데 대해 감사드린다"고 말했다.

장 대표는 "남은 지방선거와 보궐선거 공천은 별도의 공관위를 꾸려 신속하게 진행할 것"이라며 "전남광주 초대 통합시장 선거 출마라는 헌신적인 결단에 대해서도 높이 평가한다"고 덧붙였다.

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