신현근 예비후보, 도의원 출마 선언..."말이 아닌 결과로 사천을 바꾸겠다"

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천 제1선거구 도의원 선거에 출마한 신현근 예비후보가 출마를 공식 선언했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =경남 사천 제1선거구 도의원 출사표를 던진 신현근 예비후보가 31일 오전 사천시청 브리핑룸에서 공식 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.03.31

국민의힘 신현근 예비후보는 31일 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, "우주항공청 시대라는 역사적 기회를 맞았지만, 준비된 사람만이 그 기회를 결과로 만들 수 있다"며 "말이 아닌 결과로 사천을 바꾸겠다"고 출마의 변을 밝혔다.

그는 사천·진주 행정통합 준비추진위원장 경력을 언급하며 "사천의 미래를 누구보다 치열하게 고민해왔고, 현장에서 답을 찾으며 살아왔다"며 "약속이 아닌 결과로 증명하겠다"고 말했다.

신 예비후보는 이날 총 9개 핵심 공약을 제시했다.

우선 사천·진주 행정통합 이전 단계에서 '상생협력기구'를 설치해 갈등을 최소화하고 공동 발전 기반을 구축하겠다는 구상이다. 사천 우주항공축제와 진주 유등축제를 연계해 관광과 경제를 연결하는 상생형 모델을 만들겠다는 것이다.

사천 주요 관문에 우주항공 상징 랜드마크를 조성하고, 우주항공 산업과 연계한 일자리 창출을 통해 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다는 계획도 내놨다.

지역경제 활성화 방안으로는 사천읍시장 현대화와 서포·곤명 지역 재래시장 및 폐교 리모델링을 통한 청년 창업 공간 조성을 제시했다. 사남 지역 고압선 지중화, 용현 지역 공공목욕탕 신축 등 생활밀착형 공약도 포함됐다.

신 예비후보는 "행정은 위에서 내려오는 것이 아니라 현장에서 함께 만들어가는 것"이라며 "이장과 단체장, 시민과 상시 소통하는 도의원이 되겠다"고 강조했다.

이어 "선거 때만 나타나는 정치, 결과 없는 정치는 끝내야 한다"며 "시민보다 먼저 움직이고, 문제를 반드시 해결하는 '움직이는 도의원'이 되겠다"고 덧붙였다.

신현근 예비후보는 "사천의 변화는 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "준비된 후보, 반드시 해내는 후보로서 시민 선택에 결과로 보답하겠다"고 약속했다.

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