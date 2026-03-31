뮤지컬 '디아길레프' 개막… 김종구·박규원·조성윤·안재영 출연

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 뮤지컬 '디아길레프'가 세 번째 시즌의 막을 올린다.

모던 발레를 확립한 불멸의 제작자 세르게이 디아길레프를 그린 쇼플레이의 인물 뮤지컬 프로젝트 3부작 중 두 번째 작품 '디아길레프'가 오늘 31일부터 6월 14일까지 예스24아트원 1관에서 공연된다.

2년 만에 돌아온 이번 작품은 디아길레프의 위대한 성공 뒤에 감춰진 아픔과 슬픔, 상처와 분노, 그리고 사랑까지 한 인간이 가진 다양한 얼굴을 밀도 있게 그려낸다. 재연 당시 작품성과 감정의 밀도를 인정받으며 관객들의 뜨거운 사랑을 받았고, 한층 깊어진 이야기와 완성도로 다시 무대에 오른다.

[사진=쇼플레이]

이번 시즌에는 디아길레프 역에 김종구, 박규원, 조성윤, 안재영이 출연하며, 브누아 역에는 박상준, 김재한, 김수호가 이름을 올렸다. 니진스키 역에 정민찬, 김태연, 박준형, 스트라빈스키 역에는 김도하, 박선영, 신수빈이 캐스팅됐다.

지난주 공개된 연습 현장 스케치 사진에서는 캐릭터에 깊이 몰입한 배우들의 밀도 높은 감정선이 담기며 개막 전부터 관객들의 기대를 증폭시켰다.

연습실 클립 영상에서는 공연의 주요 장면들을 시연하였으며, 니진스키 역 배우들의 안무 장면도 담겨 공연을 기다리는 관객들의 궁금증을 해소했다. 이와 함께 '밸런스 게임', '릴레이 댄스' 등 재치 있는 콘텐츠를 통해 화기애애한 연습실 분위기가 전해지며 작품에 대한 친근감과 기대감을 동시에 끌어올렸다.

특히, 초·재연을 통해 실력을 입증한 기존 배우들의 탄탄한 내공은 물론, 새롭게 합류한 박규원의 시연 영상까지 함께 공개돼 신선한 조합에 대한 관심을 높였다.

또한 연습실 비하인드 브이로그 두 편이 공개되며 팬들과의 소통을 이어갔다. 배우들이 직접 진행을 맡아 서로를 인터뷰하는 형식으로 구성된 브이로그는 편안한 연습실의 분위기를 담아내 색다른 재미를 선사했다. 특히 첫 번째 영상에서는 니진스키 역 배우들의 안무 연습 장면이 일부 공개돼 본 공연에 대한 기대감을 더욱 높였다.

제작사 쇼플레이는 지난 25일부터 오는 4월 3일까지 실존 인물 세르게이 디아길레프의 탄생일을 기념해 카페 '헤이스윗'과 '세르게이 디아길레프 생일 카페'를 운영 중이다. 음료 구매 고객에게는 셀카 포토카드와 디자인 컵홀더가 포함된 스페셜 특전이 제공되며, 방명록 이벤트와 후기 이벤트 등 다양한 참여형 프로그램도 마련됐다.

뮤지컬 '디아길레프'는 2년 만의 개막을 기념해 오늘 31일 오전 10시부터 4월 1일 오후 11시 59분까지 전석 40% 타임세일을 진행한다. 또한 개막 첫 주에는 배우들의 친필 메시지와 사인이 담긴 '미공개 컷 엽서 세트'를 증정한다.공연은 NOL 티켓과 예스24 티켓을 통해 예매할 수 있다.

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