이상호 태백시장, 강원도민체육대회 유치 도전

양희구 도체육회장에 감사패 전달…2029년 도민체전·2027년 생활체육대회 동시 추진

[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이상호 태백시장은 30일 춘천시를 방문해 양희구 강원특별자치도 체육회장에게 체육발전 공로에 대한 감사패를 전달하면서 강원특별자치도민체육대회 유치를 공식 건의했다고 밝혔다.

이상호 태백시장이 양희구 강원체육회장에게 도민체육대회 유치 건의서를 전달하고 있다.[사진=태백시] 2026.03.30 onemoregive@newspim.com

태백시는 '2029년 제64회 강원특별자치도민체육대회' 유치에 도전한다. 시는 2009년 제44회 강원도민체육대회를 성공적으로 개최한 이후 20년간 각종 전국 규모 체육대회 운영 경험을 축적해 왔다며, 고원스포츠 도시로서의 체육 인프라와 대회 운영 역량을 앞세워 최적의 개최지임을 적극 피력할 예정이라고 밝혔다.

시는 그간 강원특별자치도 체육회의 관심과 지원을 바탕으로 각종 체육대회 유치, 체육 인프라 개선 등 체육 분야 전반에서 큰 도움을 받아왔다고 설명했다.

태백시 관계자는 "도민체육대회는 도민 간 소통과 화합을 도모하는 대표적인 스포츠 축제"라며 "대회 기간 중 선수단 및 관계자 방문에 따른 숙박·외식·관광 분야 소비 증가로 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 태백시는 도민체육대회와 함께 내년 개최 예정인 '제35회 강원특별자치도민생활체육대회' 유치도 동시에 추진할 계획이다.

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