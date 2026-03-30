전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 디데이
GAM 일반

속보

더보기

깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/30)

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월30일 제공한 콘텐츠입니다.

'4년간 반토막' UPS, 강세론자들이 지금을 '적기'로 보는 이유

[뉴욕 주간 프리뷰] S&P500마저 조정 문턱…3일 고용통계 초점

[AI의 종목 이야기] JP모간·핌코 "국채시장, 경기 하강 위험 과소평가"

블룸버그미국국채지수 월간 총수익률 추이(이번 달은 3월27일까지) [자료=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 신흥시장 급락에 역발상 투자자들 등장…금리 인하 베팅

MSCI신흥시장주가지수(주황)와 MSCI신흥시장통화지수(검정)의 변동률 추이(작년 3월27일부터) [자료=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 사모펀드들의 HALO 베팅, SW 한파 속 선방

S&P친환경에너지 업종 주가지수(주황)와 소프트웨어 업종 주가지수(검정) 변동률 추이(작년 12월31일부터) [자료=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 금 약세장 직전, 저가매수론 부상...이유는

거치대 위의 소형 금괴 [사진=블룸버그통신]

[AI의 종목 이야기] 월가 '점진적 하락장' 상정…관련 옵션 전략 활기

미국 뉴욕증권거래소 플로어에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

 

'딥시크 모멘트' 도래 中 혁신신약① 리레이팅 기대감 확대

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 주간 포인트] ①최대변수 '중동 확전 양상' 주목, 3월 제조업 PMI 발표, 태양광 증치세 수출환급 취소, 인도네시아 '니켈·석탄 횡재세' 도입 가능성

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 3대 통신사 '연산 매출 확대, 토큰 서비스 경영 전환'

[사진 = 차이나유니콤 공식 홈페이지] 2025년 7월 18~19일 상하이엑스포센터(上海世博中心)에서 개최된 '2025 차이나유니콤 합작 파트너사 대회' 현장 모습.

 

[AI의 종목 이야기] 2026년 들어 中 로봇 산업 자금조달액 4.37조원

[사진 = 춘완 공식 웨이보] 중국 CCTV에서 방영되는 춘절(중국의 음력 설) 특집 쇼 프로그램인 '춘절완후이(春節晚會, 춘완)'에 2년 연속 참여한 유니트리(宇樹科技∙UNITREE)의 휴머노이드 로봇 군무 무대 홍보 영상 캡처.

 

[AI의 종목 이야기] 중국 3대 국영 정유기업, 지난해 68조원 순익 달성

[사진 = 바이두] 중국 '삼통유(三桶油)'라 불리는 3대 국영 정유주 시노펙(600028.SH/0386.HK), 페트로차이나(601857.SH/0836.HK), 시누크(600938.SH/0883.HK) 기업 로고.

 

[AI의 종목 이야기] 中 14개 증권주 연간 배당액 8조 돌파, 배당왕은?

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] A+H주로 재탄생, 홍콩 기술주 'A주 복귀' 랠리 확대

[사진 = CCTV 동영상 캡처] 2026년 1월 8일 홍콩증권거래소에 상장한 즈푸AI(智譜華章 2513.HK) 관련 보도화면.

 

베어마켓 추락한 MU ① 구글 쇼크·AI 피크아웃 우려 과도한 이유

마이크론 테크놀로지 DDR5 [사진=업체 제공]

 

[AI의 종목 이야기] JX, AI 반도체 호황 타고 연 1000억엔 투자 확대

JX 어드밴스드 메탈스 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 필리핀 페트론, 러시아산 248만 배럴 긴급 도입

페트론 원유 저장 탱크 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 中 로봇업체 이노밴스, 홍콩서 20억달러 IPO 추진

선전 이노밴스 테크놀로지 글로벌 헤드쿼터 [사진=업체 제공]

 

[AI의 종목 이야기] 9년래 최저 나이키, 실적 앞두고 '턴어라운드' 시험대

나이키 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 메타, '안경 쓰는 사람' 노린 스마트 글래스 출시

메타 플랫폼스의 스마트 글래스 [사진=블룸버그]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동