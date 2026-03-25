깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/25)

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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월25일 제공한 콘텐츠입니다.
'AI 전력 공장' 나비타스 ① 엔비디아 800V에 승부수, 4배 랠리
[AI의 종목 이야기] '포트나이트·소라 좌초···' 디즈니 새 CEO 험난한 첫 주
[AI의 종목 이야기] 보랄렉스, 매각 검토에 프리미엄 30%대 거론
[AI의 종목 이야기] 팝마트 실적 발표 후 15% 급락, IP 다각화 시험대
메모리 업계, EUV 도입 '속도' ①ASML '싸다'
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[AI의 종목 이야기] "미국 개인들, 2년여 만에 순매도로 돌아서"
[AI의 종목 이야기] 오픈AI, 소라 앱 종료하기로…디즈니 제휴도 백지화
[AI의 종목 이야기] "애플 iOS27에 '시리에게 묻기' 도입...AI 만회 일환"
커지는 변동성 속 'A주의 픽'① 강한 '하락 방어력' 종목군
[중국증시 데일리 이슈(3.25)] 보아오 포럼 개막, 미래산업 클러스터 '슝안신구', 최초의 엔지니어링 로봇 표준, 부당경쟁 규제 강화, 유가상승에 도료 가격인상
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