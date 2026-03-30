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남원역서 선로 추락한 90대 숨져…국토부 "사고 원인 철저 규명"

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지난 29일 여수발 용산행 열차서 사고 발생
승객 승하차 안전조치 준수 여부 집중 조사

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 출발 중이던 여수발 용산행 열차를 쫓아가던 90대 승객이 선로로 떨어져 열차에 치여 숨지는 사고가 발생했다. 정부는 운영사의 안전관리 규정 위반 여부를 다각적으로 들여다보고 엄중한 조치와 재발 방지 대책을 세울 계획이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 인턴기자 = 경의중앙선 가좌~신촌역 구간 선로. 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 2025.06.13 ryuchan0925@newspim.com

30일 국토교통부는 전일 전라선 남원역 구내에서 발생한 승객 사망사고를 철저히 조사해 재발방지대책을 강구하겠다고 밝혔다.

전북소방본부와 경찰 등에 따르면 지난 29일 7시 21분쯤 전북 남원시 신정동 남원역 플랫폼에서 90대 남성 A씨가 선로로 추락하는 사고가 일어났다. A씨는 여수를 출발해 용산으로 향하던 무궁화호 열차에 뒤늦게 승차하려다 출발하는 열차에 매달린 채 끌려가다 승강장 아래로 떨어진 것으로 추정된다.

이 사고로 열차에 치인 A씨는 다리 등을 크게 다쳐 심정지 상태로 인근 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 경찰과 소방당국은 A씨가 출발하는 열차를 무리하게 따라가려다 사고를 당한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있다.

사고 직후 국토부 또한 즉각 원인 규명에 돌입했다. 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상과 관련자 진술을 토대로 여객 승하차 시 확인 절차, 승강장과 열차 사이 간격 관련 안전조치 준수 여부 등을 집중적으로 파악하고 있다.

국가 철도안전관리체계가 규정대로 철저히 유지되고 있는지 일제 점검을 시행할 예정이다. 철도안전관리체계는 인력과 시설, 차량, 장비, 운영 절차 등을 아우르는 유기적인 안전망이다. 철도 운영사가 이를 지속해서 유지하지 못해 사망사고가 발생했을 경우 3억6000만원의 과징금 부과 대상이 된다. 업무상 과실치사 여부 등에 대한 경찰 조사는 이와 별도로 진행된다.

국토부 관계자는 "이번 사망 사고의 원인을 철저히 밝혀내고 그에 따른 엄중한 조치와 함께 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 근본적인 대책을 마련하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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