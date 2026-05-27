전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 중국

속보

더보기

유럽 국가가 '라팔 격추' 중국 전투기 산다....세르비아, J-10C 구매 유력

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 세르비아 부치치 대통령이 24일 중국을 방문해 시진핑 주석과 회담하고 군사 협력을 포함한 협정을 체결했다
  • 세르비아는 중국산 CM-400 미사일과 HQ-22 방공망 등을 도입한 데 이어 J-10C 전투기 구매도 검토 중인 것으로 전해졌다
  • 세르비아는 6월 열병식에서 중국산 무기와 로봇을 공개할 예정이며 양국은 ‘운명 공동체’ 구축을 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 유럽 국가가 중국 전투기 구매를 검토하고 있는 것으로 나타났다.

24일부터 중국을 방문하고 있는 알렉산다르 부치치 세르비아 대통령은 25일 베이징에서 시진핑(習近平) 국가주석과 정상회담을 진행했으며, 중국과 세르비아는 여러 건의 협력 협정을 체결했다.

블룸버그통신은 군사 협력이 양국의 주요 논의 주제였을 가능성이 높으며, 세르비아가 중국의 전투기인 J-10C를 구매할 가능성이 있다고 27일 전했다.

유럽 발칸반도에 위치한 국가인 세르비아는 1999년 나토로부터 공습을 받은 후 나토에 대한 경계심이 남아 있다. 러시아의 무기로 무장해왔으나 2022년 우크라이나 전쟁 이후 중국산 무기를 사용하고 있다.

특히 세르비아는 중국산 CM-400 초음속 공대지 미사일을 구매해 실전에 배치한 상태다. 세르비아는 미그-29 전투기를 개조해 CM-400을 장착했다. CM-400은 사거리 250km이며, 속도는 마하 5까지 높아진다. 목표물에 근접할 때 최고 속도로 하강하는 것이 특징이다. 세르비아는 나토 기지의 활주로, 방공 레이더, 지휘 시설을 타격하기 위해 CM-400으로 무장했다.

블룸버그는 부치치 대통령이 지난 3월 CM-400 미사일을 구매했으며, 이는 중국산 전투기 구매로 이어질 것이라고 분석했다. 세르비아가 구매를 추진 중인 J-10C는 지난해 5월 인도-파키스탄 분쟁에서 최신형 라팔 전투기를 격추시키면서 유명세를 탔다.

또한 세르비아는 6월에 자국에서 열병식을 진행할 예정이며, 이 자리에서 중국산 무기들이 대거 등장할 것으로 예상된다. 그동안 세르비아는 CM-400 미사일을 비롯해 HQ-22 방공망, 정찰 드론 등 중국산 무기를 대거 구매해 왔다. 열병식에는 중국산 로봇들도 행진에 나설 것으로 예상된다.

24일부터 중국을 방문 중인 부치치 대통령은 28일 방중 일정을 마무리한다. 외국 국가 원수가 타국을 5일 동안 방문하는 것은 이례적인 일이다.

한편 시진핑 주석은 지난 25일 부치치 대통령과의 정상회담에서 "중국과 세르비아의 굳건한 우정은 깊은 역사적 서사와 현실적 기반을 갖추고 있다"며 "국제 정세가 혼란스럽게 얽혀 있지만 중국과 세르비아는 인류 운명 공동체 구축을 위해 끊임없이 노력해 나갈 것"이라고 발언했다.

부치치 대통령은 "이번 중국 방문은 내 정치 경력 중에서 가장 중요한 방문"이라며 "이번 기회를 계기로 중국과 굳건한 우정을 다지고 협력을 확대하며 양국의 운명 공동체 건설을 추진해 나갈 것"이라고 설명했다.

중국의 전투기 J-10C 비행 모습 [사진=신화망 캡처]

ys1744@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동