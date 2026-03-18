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철도업계 '전관예우' 뿌리 뽑는다…국토부, 최저가→최적가 입찰 추진

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김태병 국토부 철도국장, '한국 철도 비전' 발표
KTX·SRT 통합 등 5대 과제 추진
안전책임제 도입·독과점 생태계 개선 속도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 양적 팽창에 집중해 온 철도 정책의 방향타를 돌려 산업 전반의 펀더멘털을 다지는 전면적인 구조 개혁에 착수한다. 체질 개선을 바탕으로 전국 단위의 접근성을 획기적으로 높일 중장기 철도 건설 밑그림을 오는 하반기 공개할 예정이다.

김태병 국토교통부 철도국장은 지난 17일 열린 '혁신 기술로 여는 철도, 대중교통의 미래' 국제세미나에서 이 같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 17일 김태병 국토교통부 철도국장이 한국철도기술연구원이 개최한 '혁신 기술로 여는 철도, 대중교통의 미래' 국제세미나에서 기조강연을 하고 있다. 2026.03.18 chulsoofriend@newspim.com

◆ 한계 봉착한 철도 팽창…KTX·SRT 제도적 통합 추진

국내 각 지역을 연결하는 총 철도 연장은 1990년 3091km에서 2025년 4642km로 꾸준히 증가했다. 연간 철도 이용 횟수는 100회로 탑승을 기준으로 하면 약 50억회에 달한다.

현재 진행 중인 '제4차 국가철도망 구축계획'(2021~2030년)은 ▲운영 철도 연장 5340km ▲고속열차 승객 하루 12만명 ▲255조원의 경제적 파급효과 등을 제시하고 있다. 주요 거점 간 이동 시간을 2시간 이내로 단축하는 균형발전을 도모하는 것이 골자다.

문제는 이 같은 양적 성장 이면에 운영 효율성 저하, 차량 독과점 문제, 빈발하는 안전사고 등 구조적 위기가 도사리고 있다는 점이다.

김 국장은 "철도를 계속 양적으로만 늘리는 게 맞는지에 대한 고민이 있다"며 "산업 전반의 펀더멘털을 개선하고 투자 방향을 재조정해야 하는 5가지 도전 과제에 직면해 있다"고 진단했다. 정부가 제시한 과제는 ▲고속철도 운영 통합 ▲공정하고 투명한 산업 생태계 구축 ▲글로벌 경쟁력 확보 ▲이해관계자 소통 강화 ▲안전 관리 고도화다.

먼저 고속철도 이원화로 인한 비효율을 걷어낸다. 현재 한국 철도는 주말 25%, 평일 8%의 고속열차 초과 수요가 발생하고 있다. KTX와 SRT의 분리 운영은 경쟁의 실효성 논란과 함께 약 400억원의 중복 비용을 낳았다는 것이 정부 입장이다.

김 국장은 "경쟁을 통해 대국민 서비스를 진전시키려 했으나 현재는 좌석 부족이라는 큰 문제에 봉착했다"며 "효익 증진, 중복 비용 감소, 에스알 근로자 불이익 방지라는 원칙 하에 연내 법적 절차 이행을 통해 제도적 통합을 달성하겠다"고 말했다. 지난달 KTX(수서발)와 SRT(서울발)의 시범 교차 운행을 시작으로 요금, 서비스, 발권 시스템을 묶어 좌석 공급을 극대화할 예정이다.

◆ 독과점 깨고 생태계 복원…사고 예방 중심 '안전책임제' 도입

투명하고 공정한 철도 산업 구조 혁신도 속도를 낸다. 최근 불거진 ITX-마음 열차 납품 지연 문제는 당초 계약된 474량 중 144량만 납품돼 30.3%의 완료율에 그치며 산업의 취약성을 여실히 드러냈다. 시장의 독과점과 대규모 투자로 인한 제한적 생태계, 최저가 낙찰제, 운영사 퇴직자의 전관예우 등이 원인으로 꼽혔다.

김 국장은 "차량 시스템을 지속 가능하게 만들기 위해 입찰 제도, 시장 구조를 보강해야 한다"며 "차종별로 신규 기업의 진입 장벽을 낮춰 경쟁력 있는 시장 생태계를 조성하겠다"고 강조했다.

국토부는 단순 가격 경쟁(최저가)에서 기술력과 사후 서비스를 고려한 종합 평가(최적가)로 전환을 검토한다. 전관예우 근절을 위해 퇴직자와의 접촉 차단 및 전직 공무원 고용 기업의 임의 계약 참여 금지 기간을 확대한다.

철도 운영자의 책임 및 안전 관리 체계 또한 대폭 강화한다. 2022년 1월 KTX 차륜 파손, 7월 중앙선 작업자 사망, 11월 오봉역 궤도 작업자 사망 등 주요 사고 발생에 따라 정부는 2024년 7월 '철도안전정책 혁신방안'을 마련했다. 그러나 이후에도 근로자 사망사고 등이 연이어 발생하며 추가적인 개선 필요성이 제기됐다.

정부는 첨단 장비 118대를 도입해 현장 무인화 작업을 촉진하고 작업자와 운행 열차를 완전히 분리해 철도 시설 유지보수를 고도화하기로 했다. 이달 감사원 또한 정비 주기나 인력을 자의적으로 변경하는 관행을 막으라는 지적을 한 바 있다. 국토부, 철도 운영자, 민간 전문가가 참여하는 정기 철도 안전 회의를 열어 제동 장치 오작동, 전력 공급 중단 등 주요 사고 원인을 심층 분석한다.

지난해 8월에는 경부선 무궁화호에 치여 근로자 2명이 사망한 사고가 발생했다. 철도 운영자의 책임을 높이기 위해 각 선로 유지보수 구역마다 코레일 직원을 안전관리자로 지정하는 '안전책임제'를 도입한다.

김 국장은 "단순히 사후 대응이나 부품 교체 선에서 멈추지 않고 AI 시스템과 연계해 사전 예방적인 안전 확보를 만들려고 노력해 가고 있다"며 "각 선로 유지보수 구역마다 코레일 직원을 안전관리자로 지정해 책임감을 높이겠다"고 설명했다.

이러한 철도 생태계 혁신은 향후 발표될 차기 청사진과 맞물려 시너지를 낼 전망이다. 5대 초광역권 및 3대 특별자치도의 생활권 구축을 목표로 하는 '제5차 국가철도망 구축계획'(2026~2035년)은 올 하반기 확정된다.

김 국장은 "전국에서 600조원 가까운 사업이 신규로 제안돼 타당성 분석 등을 통해 새로운 망을 끌어내려 한다"며 "지방 주도 성장과 국토 균형발전, 철도와 산업·주거·복지가 연계된 청사진을 차질 없이 담아내겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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