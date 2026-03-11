김태승 코레일 사장, 무궁화호 사고 현장 점검…안전대책 강화

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 지난해 8월 무궁화호 열차 사고가 발생했던 청도역을 찾아 안전관리 실태를 점검하고 재발 방지 대책을 강화했다.

코레일은 김태승 사장이 11일 오후 대구본부 청도역 인근 선로에서 지난해 8월 발생한 무궁화호 사고 현장을 점검했다고 밝혔다.

김태승 코레일 사장(가운데)이 11일 오후 청도역 사고 현장을 점검하고 있다. [사진=코레일] 2026.03.11 gyun507@newspim.com

김 사장은 현장 직원들과 함께 사고 경위와 추정 원인을 다시 살펴보고, 사고 이후 마련된 안전 대책이 현장에서 제대로 이행되고 있는지 집중 점검했다.

특히 사고를 계기로 드러난 작업 환경의 문제점이 실제 현장에서 개선되고 있는지를 확인하며 안전관리 체계를 재점검했다.

김 사장은 "다시는 이런 사고가 되풀이되지 않도록 작업자 이동 통로를 확보하는 등 작업 환경의 구조적 개선에 총력을 기울이겠다"고 말했다.

코레일은 유사 사고 재발 방지를 위해 관련 규정을 정비하고 현장 안전관리도 강화하고 있다.

위험 지역에서 이뤄지는 작업은 철도교통관제센터의 승인을 받은 뒤 열차 운행을 통제한 상태에서 진행하고 있으며, 정부와 협의를 통해 선로 주변 작업자 이동 통로 확보와 출입문 추가 설치를 단계적으로 추진하고 있다.

또 올해 대구본부 관내에는 원격으로 출입문을 제어하는 'OTP 출입 시스템'을 우선 도입해 승인된 시간에만 작업자가 선로에 출입할 수 있도록 할 계획이다.

