부산도시공사, 도시재생 거점대학과 '도시재생사업 활성화' MOU

부산도시재생 추진 노력 지속 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사와 국토부 도시재생 부·울·경 양성 사업단(경성대)은 공사 BCM홀에서 부산형 도시재생사업 활성화를 위한 상호협력 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
공사는 2035 부산도시재생 전략계획상 '광역 도시재생 지원기구'로 역할을 수행하고 있으며, 경성대학교는 국토교통부 도시재생 부·울·경 거점대학으로 선정돼 도시재생 전문인력 양성 기관의 역할을 수행하고 있다.
협약은 ▲'도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법'에 따른 사업 ▲'부산시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례'에 따른 사업 ▲부산형 도시재생사업 DB자료 및 주요 프로그램 협력체계 구축 ▲도시재생 맞춤형 교육 개발·운영 등 부산 도시재생사업 전반에 걸쳐 다양한 협력을 추진하는 것을 주요 내용으로 한다.
신창호 사장은 "부산 도시재생의 컨트롤타워인 부산 도시공사와 국토교통부 도시재생 거점대학으로 지정된 지역 대학 간 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "부산형 도시재생사업이 보다 체계적으로 추진될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com