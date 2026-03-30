부산도시공사, 도시재생 거점대학과 '도시재생사업 활성화' MOU

부산형 도시재생 DB 및 교육 협력

부산도시재생 추진 노력 지속 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사와 국토부 도시재생 부·울·경 양성 사업단(경성대)은 공사 BCM홀에서 부산형 도시재생사업 활성화를 위한 상호협력 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

부산도시공사 BCM홀에서 열린 부산형 도시재생사업 활성화를 위한 상호협력 업무협약 체결식 [사진=부산도시공사] 2026.03.30

공사는 2035 부산도시재생 전략계획상 '광역 도시재생 지원기구'로 역할을 수행하고 있으며, 경성대학교는 국토교통부 도시재생 부·울·경 거점대학으로 선정돼 도시재생 전문인력 양성 기관의 역할을 수행하고 있다.

협약은 ▲'도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법'에 따른 사업 ▲'부산시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례'에 따른 사업 ▲부산형 도시재생사업 DB자료 및 주요 프로그램 협력체계 구축 ▲도시재생 맞춤형 교육 개발·운영 등 부산 도시재생사업 전반에 걸쳐 다양한 협력을 추진하는 것을 주요 내용으로 한다.

신창호 사장은 "부산 도시재생의 컨트롤타워인 부산 도시공사와 국토교통부 도시재생 거점대학으로 지정된 지역 대학 간 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "부산형 도시재생사업이 보다 체계적으로 추진될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com