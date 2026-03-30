NH농협금융, 건강증진 상품 대거 출시

농협금융 전 계열사 건강증진형 상품 선봬

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협금융지주는 고객의 건강관리 활동과 금융 혜택을 결합한 '건강증진형' 상품을 대거 선보이며 고객 접점 확대에 나선다고 30일 밝혔다.

농협금융은 은행, 생명, 손해, 캐피탈, 저축은행 등 계열사가 참여하여 금연, 운동, 사회적 활동 등 건강관리 실천에 따라 금융 혜택을 부여하는 건강증진형 상품을 순차적으로 선보일 예정이다.

이찬우 NH농협금융지주 회장. [사진= NH농협금융]

NH농협손해보험은 내달 1일 'NH올원더풀 바른치료보험'을 출시한다. 4대 질병(암, 뇌질환, 심장질환, 치매)의 치료비를 보장하는 보험으로 금연은 물론 헌혈, 노인대학 수료, 자원봉사 등의 사회적 활동 참여시 보험료 할인 혜택을 제공한다.

또한 농협금융은 연내 건강관리 연계한 적금, 대출 등 다양한 상품을 출시할 예정이다.

특히 달리기에 관심이 많은 고객을 대상으로 한 러닝 특화 카드와 운동 중 자주 발생하는 재해(사고)를 보장하는 운동 특화 보험상품 출시를 준비 중이다.

한편 지난 24일 출시한 NH농협저축은행 'NH FIC 올바른지구 정기적금'은 금연, 운동 등 건강관리 서약을 하면 우대금리를 제공하고 있다.

이찬우 NH농협금융지주 회장은 "이번 상품은 정부의 국민 건강증진정책에 금융이 적극적으로 동참하는 사례로, 고객의 삶의 질 향상과 사회적 비용 절감에 기여할 것으로 기대된다"며 "농협금융 시니어 브랜드인 'NH올원더풀'상품과 서비스에 건강증진 기능을 탑재하여 시니어 금융을 강화할 것"라고 말했다.

romeok@newspim.com