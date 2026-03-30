전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

한류 K컬처, 전세계 10명중 7명 사로잡다…BTS·이민호 연속 1위

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

음식·뷰티 핵심 분야로 부상…한류 소비 지출도 증가세
2026 해외한류실태조사' 결과

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 30일 발표한 '2026 해외한류실태조사' 결과, 해외 응답자 10명 중 7명(69.7%)이 한국 문화콘텐츠에 호감을 갖고 있는 것으로 나타났다. 올해 조사는 싱가포르, 칠레, 폴란드 등을 신규 추가해 30개국 2만7400명을 대상으로 시행하는 등 역대 최대 규모로 진행됐다.

[자료= 문체부]


◆ 동남아 선호 여전히 높고, 미주·유럽도 상승세
지역별로는 필리핀(87.0%), 인도(83.8%), 인도네시아(82.7%), 태국(79.4%) 등 동남아시아의 호감도가 두드러졌다. 주목할 만한 변화는 그간 상대적으로 낮은 호감도를 보이던 서구권의 상승세다. 전년 대비 호감도 증가폭을 보면 영국이 8.0%포인트로 가장 크게 올랐고, 일본(+6.4%p), 스페인(+6.2%p), 미국(+6.1%p), 호주(+6.0%p)가 뒤를 이었다.

다만 성장과 함께 그림자도 드리웠다. 한류에 대한 부정적 인식에 동의한다는 응답이 37.5%로 5년 전(2021년)보다 6.8%포인트 증가했다. 특히 한류 소비가 활발한 중동(51.1%)과 20대(42.9%)에서 부정적 인식 동의율이 상대적으로 높게 나타났다.


◆ 음식·뷰티, K-컬처 핵심 축으로 자리잡아
분야별 대중적 인기도 조사에서는 음식(55.1%), 음악(54.0%), 미용·뷰티(52.6%), 드라마(51.3%), 영화(48.9%) 순으로 집계됐다. 이용 경험률은 음식(78.0%)이 가장 높았고, 영화(77.9%), 드라마(72.9%), 음악(71.9%)이 근소한 차이로 뒤를 이었다.

전통적인 콘텐츠 강세 속에서 K-푸드와 K-뷰티가 핵심 분야로 확고히 안착했다는 분석이다. 이번에 처음 시범 도입된 캐릭터 분야는 인기도 38.9%, 경험률 52.6%를 기록하며 기존 분야에 버금가는 잠재력을 보였고, K팝을 제외한 공연 분야는 인기도 34.4%, 경험률 35.1%로 확산 초기 단계임을 보여줬다.

한국 하면 가장 먼저 떠오르는 이미지로는 K팝(17.5%)이 9년 연속 1위에 올랐으며, 한국 음식(12.1%), 드라마(9.5%), 뷰티(6.2%), 영화(5.9%)가 뒤를 이었다. 과거 상위권을 차지하던 '한국전쟁', '북핵 위협' 등은 10위권 밖으로 밀려났다.

◆ "한국 문화 요소 담겨 있으면 K-콘텐츠"…융합 콘텐츠도 긍정 평가
이번 조사에서는 넷플릭스의 '케이팝 데몬 헌터스'처럼 한국에서 제작되지 않았지만 한국 문화가 반영된 콘텐츠에 대한 인식도 처음 살펴봤다. 이를 한국 콘텐츠로 인식하게 하는 가장 중요한 요인으로는 '한국의 문화적 요소 반영(23.3%)'이 1위를 차지했다. '한국 감독 및 제작사 제작(18.0%)'은 4위에 그쳐, 해외 소비자들이 제작 주체보다 콘텐츠의 문화적 정체성을 더 중시한다는 점이 확인됐다.

타 문화와 융합된 K-콘텐츠에 대해서도 '매력적이다'와 '트렌디하다'가 각각 60.0%로 가장 높은 동의를 받았다. 다만 중동(각 항목 60% 이상)과 유럽(각 항목 50% 내외) 간 온도 차가 뚜렷했다.


◆'가장 영향력 있는 한류스타'는 BTS
선호 콘텐츠에서는 기존 강자들의 독주가 이어졌다. 시즌 3로 완결된 '오징어 게임'이 드라마 부문 5년 연속 1위(12.4%)를 지켰고, '기생충'은 영화 부문 6년 연속 1위(8.4%)를 수성했다. 드라마 부문에서는 신작 '폭싹 속았수다'(4.6%, 2위)와 '폭군의 셰프'(2.1%, 3위)가 순위권에 진입하며 새 바람을 일으켰다.

이번에 신설된 '가장 영향력 있는 한류스타' 항목에서는 BTS가 6.9%로 1위에 올랐다. e스포츠 선수 페이커(이상혁)가 1.9%로 순위권에 진입한 점도 눈에 띄었다. 최선호 가수는 BTS(21.9%)가 8년 연속 1위, 블랙핑크(12.6%)가 7년 연속 2위를 차지했으며, 배우 부문에서는 이민호(7.1%)가 13년 연속 정상을 지켰다.


◆한국 문화콘텐츠 분야별 평균 지출액은 16.6달러
한국 문화콘텐츠의 월평균 소비 시간은 14.7시간, 분야별 평균 지출액은 16.6달러로 전년보다 각각 0.7시간, 1.2달러 증가했다. 소비 시간은 드라마(18.3시간), 예능(17.7시간), 게임(16.8시간) 순으로 높았고, 지출액은 패션(33.9달러), 한국어(29.3달러), 뷰티(29.7달러), 음식(24.9달러) 등 소비재 분야에서 컸다.

한류가 한국 제품·서비스 구매에 영향을 미쳤다고 응답한 비율은 64.8%로, 2023년 57.9%에서 2년 연속 뚜렷한 상승세를 보였다. 한국 제품 구매 이유로는 '품질(61.8%)'이 가장 많이 꼽혔으며, 가격과 편리성이 뒤를 이었다.

한편 전체 문화콘텐츠 소비 대비 한국 콘텐츠의 비중은 24.9%로 전년과 동일해, 글로벌 콘텐츠 경쟁이 심화되는 속에서도 한류가 점유율을 유지하고 있음을 보여줬다.

문체부는 이번 조사 결과를 토대로 미국, 프랑스, 멕시코 등에서 한류 종합 박람회 'K-엑스포'를 개최하고, 한류 연관산업 해외 홍보관 '코리아360'을 미국·베트남으로 확대하는 등 K-컬처의 글로벌 확산을 적극 지원할 계획이다.

fineview@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동