한류 K컬처, 전세계 10명중 7명 사로잡다…BTS·이민호 연속 1위

음식·뷰티 핵심 분야로 부상…한류 소비 지출도 증가세

2026 해외한류실태조사' 결과

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 30일 발표한 '2026 해외한류실태조사' 결과, 해외 응답자 10명 중 7명(69.7%)이 한국 문화콘텐츠에 호감을 갖고 있는 것으로 나타났다. 올해 조사는 싱가포르, 칠레, 폴란드 등을 신규 추가해 30개국 2만7400명을 대상으로 시행하는 등 역대 최대 규모로 진행됐다.

[자료= 문체부]



◆ 동남아 선호 여전히 높고, 미주·유럽도 상승세

지역별로는 필리핀(87.0%), 인도(83.8%), 인도네시아(82.7%), 태국(79.4%) 등 동남아시아의 호감도가 두드러졌다. 주목할 만한 변화는 그간 상대적으로 낮은 호감도를 보이던 서구권의 상승세다. 전년 대비 호감도 증가폭을 보면 영국이 8.0%포인트로 가장 크게 올랐고, 일본(+6.4%p), 스페인(+6.2%p), 미국(+6.1%p), 호주(+6.0%p)가 뒤를 이었다.

다만 성장과 함께 그림자도 드리웠다. 한류에 대한 부정적 인식에 동의한다는 응답이 37.5%로 5년 전(2021년)보다 6.8%포인트 증가했다. 특히 한류 소비가 활발한 중동(51.1%)과 20대(42.9%)에서 부정적 인식 동의율이 상대적으로 높게 나타났다.



◆ 음식·뷰티, K-컬처 핵심 축으로 자리잡아

분야별 대중적 인기도 조사에서는 음식(55.1%), 음악(54.0%), 미용·뷰티(52.6%), 드라마(51.3%), 영화(48.9%) 순으로 집계됐다. 이용 경험률은 음식(78.0%)이 가장 높았고, 영화(77.9%), 드라마(72.9%), 음악(71.9%)이 근소한 차이로 뒤를 이었다.

전통적인 콘텐츠 강세 속에서 K-푸드와 K-뷰티가 핵심 분야로 확고히 안착했다는 분석이다. 이번에 처음 시범 도입된 캐릭터 분야는 인기도 38.9%, 경험률 52.6%를 기록하며 기존 분야에 버금가는 잠재력을 보였고, K팝을 제외한 공연 분야는 인기도 34.4%, 경험률 35.1%로 확산 초기 단계임을 보여줬다.

한국 하면 가장 먼저 떠오르는 이미지로는 K팝(17.5%)이 9년 연속 1위에 올랐으며, 한국 음식(12.1%), 드라마(9.5%), 뷰티(6.2%), 영화(5.9%)가 뒤를 이었다. 과거 상위권을 차지하던 '한국전쟁', '북핵 위협' 등은 10위권 밖으로 밀려났다.

◆ "한국 문화 요소 담겨 있으면 K-콘텐츠"…융합 콘텐츠도 긍정 평가

이번 조사에서는 넷플릭스의 '케이팝 데몬 헌터스'처럼 한국에서 제작되지 않았지만 한국 문화가 반영된 콘텐츠에 대한 인식도 처음 살펴봤다. 이를 한국 콘텐츠로 인식하게 하는 가장 중요한 요인으로는 '한국의 문화적 요소 반영(23.3%)'이 1위를 차지했다. '한국 감독 및 제작사 제작(18.0%)'은 4위에 그쳐, 해외 소비자들이 제작 주체보다 콘텐츠의 문화적 정체성을 더 중시한다는 점이 확인됐다.

타 문화와 융합된 K-콘텐츠에 대해서도 '매력적이다'와 '트렌디하다'가 각각 60.0%로 가장 높은 동의를 받았다. 다만 중동(각 항목 60% 이상)과 유럽(각 항목 50% 내외) 간 온도 차가 뚜렷했다.



◆'가장 영향력 있는 한류스타'는 BTS

선호 콘텐츠에서는 기존 강자들의 독주가 이어졌다. 시즌 3로 완결된 '오징어 게임'이 드라마 부문 5년 연속 1위(12.4%)를 지켰고, '기생충'은 영화 부문 6년 연속 1위(8.4%)를 수성했다. 드라마 부문에서는 신작 '폭싹 속았수다'(4.6%, 2위)와 '폭군의 셰프'(2.1%, 3위)가 순위권에 진입하며 새 바람을 일으켰다.

이번에 신설된 '가장 영향력 있는 한류스타' 항목에서는 BTS가 6.9%로 1위에 올랐다. e스포츠 선수 페이커(이상혁)가 1.9%로 순위권에 진입한 점도 눈에 띄었다. 최선호 가수는 BTS(21.9%)가 8년 연속 1위, 블랙핑크(12.6%)가 7년 연속 2위를 차지했으며, 배우 부문에서는 이민호(7.1%)가 13년 연속 정상을 지켰다.



◆한국 문화콘텐츠 분야별 평균 지출액은 16.6달러

한국 문화콘텐츠의 월평균 소비 시간은 14.7시간, 분야별 평균 지출액은 16.6달러로 전년보다 각각 0.7시간, 1.2달러 증가했다. 소비 시간은 드라마(18.3시간), 예능(17.7시간), 게임(16.8시간) 순으로 높았고, 지출액은 패션(33.9달러), 한국어(29.3달러), 뷰티(29.7달러), 음식(24.9달러) 등 소비재 분야에서 컸다.

한류가 한국 제품·서비스 구매에 영향을 미쳤다고 응답한 비율은 64.8%로, 2023년 57.9%에서 2년 연속 뚜렷한 상승세를 보였다. 한국 제품 구매 이유로는 '품질(61.8%)'이 가장 많이 꼽혔으며, 가격과 편리성이 뒤를 이었다.

한편 전체 문화콘텐츠 소비 대비 한국 콘텐츠의 비중은 24.9%로 전년과 동일해, 글로벌 콘텐츠 경쟁이 심화되는 속에서도 한류가 점유율을 유지하고 있음을 보여줬다.

문체부는 이번 조사 결과를 토대로 미국, 프랑스, 멕시코 등에서 한류 종합 박람회 'K-엑스포'를 개최하고, 한류 연관산업 해외 홍보관 '코리아360'을 미국·베트남으로 확대하는 등 K-컬처의 글로벌 확산을 적극 지원할 계획이다.

fineview@newspim.com