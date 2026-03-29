의왕서 울려 퍼진 탄소중립 선율...환경 콘서트 '굿모닝 지구별' 성료

환경 토크쇼서 '신재생 에너지 확대·플라스틱 감축' 등 구체적 대안 제시
신촌블루스 출신 찰리박 등 공연, 토양 오염 경각심 일깨운 '지속가능' 무대
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 기후 위기 시대, 탄소중립에 대한 시민들의 공감대를 넓히고 실천을 독려하는 특별한 환경 콘서트가 경기 의왕시에서 열렸다.
환경보건기술연구원과 사회적협동조합비지땀, 캔즈미디어협동조합은 공동 주최한 환경 콘서트 '굿모닝 지구별'이 지난 28일 오후 3시 의왕 신협 본관 덕성홀에서 시민들의 뜨거운 호응 속에 개최됐다고 29일 밝혔다.
콘서트 관계자에 따르면 이날 행사에 참석한 김성제 의왕시장은 축사를 통해 기후 위기의 심각성을 강조했다. 김 시장은 "최근 빈번한 폭염과 폭우, 산불 등은 인류의 생존을 위협하는 신호"라며 "탄소 배출이 근본적인 문제인 만큼 탄소중립을 위해 전 국민의 노력이 필요하다"고 밝혔다.
이어 "이번 콘서트를 계기로 의왕 시민들이 탄소중립 가치에 더 깊이 공감하고 일상 속 실천에 동참해주길 바란다"고 당부했다. 이에 주최 측 대표 표도영 이사장은 "의왕 시민과 함께 환경보호와 탄소중립 실천의 선봉에 서겠다"고 화답했다.
공연에 앞서 진행된 환경 토크쇼 '지구별을 위한 의왕시의 약속과 행동'에서는 행정 현장의 노력과 전문가의 제언이 오갔다.
천옥주 의왕시 환경정책팀장은 ▲탄소중립 시민추진단 운영▲무민공원 내 태양광 발전 및 에너지 저장 장치(ESS) 설치▲전기차 충전소 확대 등 의왕시의 차별화된 정책을 소개했다. 특히 "신재생 에너지로 생산된 전기를 판매하고 밤길 안전을 지키는 등 온실가스 감축과 시민 안전을 동시에 잡고 있다"고 설명했다.
유정환 환경보건기술연구원 본부장은 토양 오염의 위험성을 경고했다. 유 본부장은 "플라스틱 빨대가 자연 분해되는 데 무려 500년이 걸린다"며 "폐플라스틱은 토양 오염을 넘어 물의 흐름을 막고 결국 인간에게 피해를 준다"고 지적했다. 그는 일회용품 줄이기라는 작은 행동이 지구를 살리는 큰 전환점이 될 것임을 강조했다.
콘서트의 대미는 실력파 뮤지션들이 장식했다. 전설적인 밴드 신촌블루스 출신 찰리박을 비롯해 보컬 서빈과 새미가 무대에 올라 시민들에게 감동을 선사했다. 특히 캔즈미디어협동조합의 자작곡 '굿모닝 마이 라이프(Good morning my life)'가 첫선을 보이며 환경과 삶에 대한 희망의 메시지를 전달했다.
이번 행사는 안양군포의왕환경운동연합, 의왕지속가능발전협의회 등 지역 시민단체와 친환경 기업들이 대거 후원하며 지역사회 협력 모델로서의 의미를 더했다.
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