배우 이상보 사망 보도에 소속사 "상황 파악 중"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상보(45)의 사망 소식이 전해진 가운데, 소속사가 사실 확인에 나섰다.

27일 이상보의 소속사 KMG 측은 "사망 보도와 관련해 현재 정확한 상황을 파악 중"이라며 "확인되는 대로 입장을 밝히겠다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상보. [사진=KMG] 2026.03.27 moonddo00@newspim.com

이날 한국일보는 이상보가 지난 26일 세상을 떠났다고 보도했다. 가족의 신고로 출동한 경찰은 정확한 사망 경위를 조사 중인 것으로 알려졌다.

1981년 10월생인 이상보는 2006년 KBS 2TV 드라마 '투명인간 최장수'로 데뷔했다. 이후 '며느리 전성시대', '못된 사랑'을 비롯해 '사생활', '우아한 제국' 등 다수의 작품에 출연하며 꾸준히 활동해왔다.

스크린에서도 존재감을 보였다. 일본 영화 '키사라즈 캐츠아이 월드시리즈'를 시작으로 '은밀하게 위대하게', '메피스토' 등에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.

이상보는 2022년 '마약 누명' 사건으로 곤욕을 치르기도 했다. 당시 마약류관리법 위반 혐의로 입건됐으나, 병원 검사 결과 '혐의없음'으로 불송치 처분을 받으며 누명을 벗었다.

특히 그는 지난해 KMG와 전속계약을 체결하며 새로운 도약을 예고했으나, 약 1년 만에 전해진 비보에 안타까움이 더해지고 있다.

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