광주시, '새일센터 유공' 성평등부 장관상 수상

일·생활 균형문화 확산 성과 인정

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 일·생활 균형 문화 확산에 앞장선 성과를 인정받아 성평등가족부 장관 표창을 수상했다. 광주지역 기관과 기업도 나란히 장관 표창을 받아 '3관왕'이라는 쾌거를 이뤘다.

광주시는 27일 서울 마포중앙도서관에서 열린 '제15회 여성새로일하기센터(새일센터) 우수기관 및 유공자 포상식'에서 2025년 새일센터 평가 우수기관으로 선정, 성평등가족부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

새일센터 유공 성평등부 장관상 수상. [사진=광주시] 2026.03.27 bless4ya@newspim.com

광주시는 경력단절 예방 지원 사업 제공, 여성일자리 박람회 추진 등 지속적인 고용유지 지원과 지역사회 일·생활 균형 문화를 확산했다는 평가를 받았다.

광주시는 5개 새일센터를 통해 ▲고부가가치·전문기술 직업교육훈련 ▲인턴 채용 기업 지원금(새일여성 인턴) ▲전담 상담사를 통한 진로 컨설팅(집단상담 프로그램) ▲경력단절·미취업 여성들에게 맞춤형 취업 지원 서비스 등 여성 일자리를 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

그 결과 지난 한 해간 6000여명의 여성이 새일센터를 통해 취업에 성공하는 결실을 거뒀다.

광주시와 함께 광산새로일하기센터, ㈜연진도 각각 우수기관으로 선정돼 성평등가족부 장관상을 수상했다.

광산새로일하기센터는 운영 평가에서 A등급을 받았으며, ㈜연진은 일·가정 양립 기업문화 조성에 앞장선 공로를 인정받았다.

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