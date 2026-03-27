고흥군, 제81회 식목일 앞두고 해창만서 나무심기 행사

우주랜드 경관 개선·탄소중립 실천

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 제81회 식목일을 앞두고 해창만 나라올라우주랜드 일원에서 나무심기 행사를 열어 경관 개선과 탄소중립 실천에 나섰다.

군은 27일 공영민 군수를 비롯해 산림조합, 산림작업단 등 관계자와 공직자 100여 명이 참여한 가운데 나무심기 행사를 진행했다고 밝혔다.

공영민 고흥군수가 27일 해창만 나라올라우주랜드에서 열린 제81회 식목일 나무심기 행사에 참석해 고흥의 우주 이미지를 상징하는 블루애로우 나무를 직접 식재하고 있다. [사진=고흥군] 2026.03.27 chadol999@newspim.com

이번 행사는 나라올라우주랜드 내 가로화단 경관을 개선하고 녹색 공간을 확충하기 위해 마련됐다.

참석자들은 측백나무과의 '블루애로우'를 식재하며 경관 숲 조성에 힘을 보탰다. 블루애로우는 곧게 위로 자라는 직립형 수목으로 사계절 푸른 빛을 유지한다. 고흥의 '우주' 이미지를 상징하는 로켓 형태의 수형을 가져 지역 특색을 살린 경관수로 주목받고 있다.

군은 이번 나무심기 행사가 공원 경관을 개선하는 것은 물론, 군민과 관광객이 함께 숲의 가치를 체감하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

고흥군 산림정원과 관계자는 "공원의 생태적 가치를 높이고 경관 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다"며 "건조한 날씨로 산불 위험이 높은 시기인 만큼, 소중한 산림 자원을 보호하기 위해 군민 모두가 산불 예방에 각별히 주의해 달라"고 당부했다.

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