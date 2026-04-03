(금요일·음력 2월16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월3일(금요일·음력 2월16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 기쁜 일이 연이어 생기는 일이 있겠다.
72년생 : 좋은 일에 함성을 지르는 상황이겠다.
84년생 : 다시없는 좋은 기회가 찾아오겠다.
96년생 : 주변으로부터 큰 신뢰와 사랑받겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 준비한 대로 매우 큰 경사가 있겠다.
73년생 : 지금 하는 일에서 탈이 날 수 있겠다.
85년생 : 다시 도전해야 하겠다.
97년생 : 끝까지 믿고 직진해야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 좋은 성과가 나타나겠다.
74년생 : 하는 일마다 성과가 있겠다.
86년생 : 다시 추진하는 것이 좋겠다.
98년생 : 결과에 연연하면 실패할 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 당당하게 생각해야 승리할 수 있겠다.
75년생 : 새로운 사랑을 만나겠다.
87년생 : 즐거운 비명을 지르겠다.
99년생 : 어렵던 일이 생각보다 잘 풀려가겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 생각한 대로 결과가 있겠다.
76년생 : 기회가 주어질 수 있겠다.
88년생 : 준비한 대로 결과가 있겠다.
00년생 : 꾸준한 노력만이 답이다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 혼자서 해결해야 한다.
77년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
89년생 : 뜻이 있는 곳에 길이 있겠다.
01년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 주변으로부터 큰 도움을 받겠다.
78년생 : 지금 하는 일이 다음을 좌지우지하겠다.
90년생 : 새로운 사업을 시작하는 좋은 일이 있겠다.
02년생 : 지나간 추억으로 새기기에는 너무 아프겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 기회가 찾아왔으니 잡아야 하겠다.
79년생 : 미련 없이 떠날 때가 된 것 같다.
91년생 : 지금보다 더 좋은 기회는 없겠다.
03년생 : 타인처럼 멀리서 바라만 보겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사업을 확장할 수 있겠다.
80년생 : 새로운 일을 도모하겠다.
92년생 : 양보하고 함께 가면 좋은 소식이 있겠다.
04년생 : 잊으려 하면 할수록 그리움이 커지겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 어려운 문제들이 해결되겠다.
81년생 : 크게 성장하는 계기가 오겠다.
93년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
05년생 : 다시 없는 좋은 기회를 맞이하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 공공부문에서 좋은 소식이 있겠다.
82년생 : 새로운 일이 많이 생길 수 있겠다.
94년생 : 새롭게 도약하는 기회가 오겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 수월찮은 행운이 따르겠다.
83년생 : 공공부문 사업에서 성사되겠다.
95년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.