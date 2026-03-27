전주국제영화제·코레일 전북본부, 철도 연계 관광 활성화 맞손

KTX 승차권·굿즈 결합 패키지 29일 출시

관객 접근성 및 편의 제고

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 전주국제영화제가 한국철도공사 전북본부와 지난 26일 전주시청에서 업무협약을 체결했다.

27일 전주국제영화제에 따르면 이번 협약은 제27회 전주국제영화제의 성공적인 개최를 도모하고 철도 연계 관광 활성화를 위해 마련됐다. 양측은 긴밀한 협력을 바탕으로 관객의 이동 편의와 접근성을 높이는 데에도 적극적으로 나설 계획이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 26일 전주시청에서 열린 업무협약식에서 전주국제영화제와 한국철도공사 전북본부 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=전주국제영화제] 2026.03.27 taeyi427@newspim.com

이번 협력을 통해 한국철도공사 전북본부는 영화제 기간에 이용할 수 있는 KTX 편도 승차권과 공식 굿즈를 결합한 특별 패키지 상품을 선보인다. 해당 상품은 오는 29일 코레일 공식 홈페이지를 통해 오픈되며 영화제를 찾는 관객들에게 차별화된 관람 경험을 제공할 것으로 기대된다.

특히 전주국제영화제와 한국철도공사 전북본부는 공동 홍보를 통해 철도 이용객 확대를 추진하며 영화제를 통한 지역 관광 활성화를 위해 협력을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

한편 제27회 전주국제영화제는 내달 29일부터 5월 8일까지 전주 영화의거리 및 전주시 일대에서 개최된다.

taeyi427@newspim.com