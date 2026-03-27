제천시, 제46주년 시민의 날 기념식 입장권 현장 배부

제천예술의전당 앞 동명광장에서 시민 대상 선착순

잔여 좌석 발생 시 대기 입장권 사전 추가 배부 예정

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시는 오는 4월 1일 제천예술의전당에서 개최되는'제46주년 제천시민의 날 기념식'을 앞두고 행사의 원활한 진행과 관람객 혼잡 예방을 위해 입장권 배부처를 설치해 운영한다고 27일 밝혔다.

시는 온라인 예매에 익숙하지 않은 고령층 등 디지털 취약계층 시민들이 소외되지 않도록, 사전 온라인 예매 없이 100% 현장 선착순 입장 방식으로 진행한다.

제천시민의날 기념식 포스터.[사진=제천시] 2026.03.27 choys2299@newspim.com

시민의 날 입장권은 행사 당일 오후 6시부터 제천예술의전당 앞 동명광장에 설치된 배부처에서 선착순으로 배부한다.

입장권은 공연장 내 안전관리를 위해 좌석 수에 한해(600석 내외) 배부될 예정이다.

아울러, 1부 기념식을 마친 후 잔여 좌석이 발생할 경우 추가 입장을 위한 대기 입장권도 사전 배부한다.

시는 이번 행사가'제천시민의 날'을 기념하는 자리인 만큼, 제천시민을 우선으로 입장시킨다는 계획이다. 이에 따라 입장권 수령 시 거주지를 확인할 수 있는 신분증을 지참할 것을 권장하고 있다.

제46주년 제천시민의날 행사는 장항준 감독과의 포토타임, 1부 기념행사, 2부 장항준 감독과의 영화 이야기 및'왕과 사는 남자'특별상영으로 진행될 예정이다.

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