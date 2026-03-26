마이크로소프트 "AI 도입 넘어 일하는 방식 재설계"

코파일럿·에이전트 결합 'E7' 공개…업무 자동화
KT·현대百·연세의료원 사례 제시…AI 성과 가시화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 마이크로소프트(MS)가 단순 인공지능(AI) 도입을 넘어 기업의 업무 방식 자체를 바꾸는 '프론티어 전환' 전략을 내놨다. 코파일럿과 지능형 에이전트를 앞세워 실질 성과를 내는 AI 활용 모델 확산에 나섰다.
MS는 26일 서울 코엑스에서 'AI 투어 서울'을 열고 '대한민국 AI 프론티어 구축' 프레임워크를 공개했다. MS는 지능형 에이전트를 기반으로 기업의 실질 성과 창출을 지원한다는 전략이다.
코파일럿 최신 업데이트도 공개했다. '마이크로소프트 365 코파일럿 웨이브3'는 업무 맥락을 반영한 개인화된 에이전트 경험을 제공한다. 워드, 엑셀, 파워포인트, 아웃룩 등 주요 앱 전반에 적용된다.
'코파일럿 코워크'는 사용자가 목표를 제시하면 이메일, 일정, 문서 데이터를 통합해 업무를 계획하고 실행한다. 프론티어 프로그램 사용자에게 우선 제공 중이다.
코파일럿 도입 속도도 빠르게 늘고 있다. 포춘 500 기업의 90% 이상이 채택했다. 유료 이용자는 전년 대비 160% 이상 증가했고 일일 활성 사용자 수는 10배 늘었다.
오는 5월 1일부터는 통합 엔터프라이즈 플랜 '마이크로소프트 365 E7'을 출시한다. 기존 E5에 코파일럿과 에이전트 기능을 결합했다. 엔트라, 디펜더, 인튠, 퍼뷰 등 보안 솔루션도 포함된다.
스콧 거스리 MS 수석 부사장은 "프론티어 전환은 비즈니스 운영 방식을 근본적으로 바꾸는 핵심 동력"이라며 "지능형 솔루션으로 한국 기업의 AI 혁신을 지원하겠다"고 말했다.
조원우 한국MS 대표는 "AI 전환은 도입 여부가 아니라 성과 연결이 중요하다"며 "실행 중심 로드맵을 통해 기업 경쟁력을 높일 수 있을 것"이라고 말했다.
현장에서는 국내 기업 사례도 공개됐다. KT는 코파일럿 도입 후 사내 데이터를 통합하고 맞춤형 AI 에이전트 설계 환경을 구축했다. 생산성과 업무 효율이 개선됐다.
현대백화점그룹은 AI 쇼핑 큐레이션 '헤이디'를 운영하고 있다. 월 이용 건수는 9000건에서 8만 건으로 늘었고 고객 만족도는 4.51점을 기록했다.
연세의료원은 의료진이 직접 AI 앱을 개발하는 환경을 구축했다. 80여 개 앱을 임상에 적용했다. '라운딩 코파일럿' 도입 시 의사 1인당 하루 최대 1.8시간 진료 시간 확보가 예상된다.
현대오토에버는 깃허브 코파일럿 도입으로 개발 생산성을 끌어올렸다. 국내 개발자 커뮤니티 규모도 272만 명으로 확대됐다.
MS는 디지털 주권 보호와 보안 원칙을 기반으로 신뢰형 AI 생태계 구축을 추진한다는 방침이다.
syu@newspim.com