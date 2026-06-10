엔비디아·현대차가 손잡은 이유…"미래차 경쟁력, 엔진에서 AI로"

자율주행·로보틱스·AI 팩토리·피지컬 AI가 양사 핵심 접점

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아와 완성차 기업 현대자동차그룹은 왜 이렇게 자주 만날까. 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU)와 AI 반도체로 유명하고, 현대차그룹은 자동차를 만든다. "반도체 회사와 자동차 회사가 무슨 이야기를 그렇게 오래 나누나"라는 궁금증이 나올 만하다.

답은 자동차가 달라지고 있다는 데 있다. 이제 자동차는 엔진과 차체만 잘 만든다고 끝나는 제품이 아니다. 스스로 주변을 인식하고, 운전자를 이해하고, 소프트웨어 업데이트로 기능을 바꾸며, 공장과 로봇까지 연결되는 '바퀴 달린 AI 기기'로 진화하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대자동차그룹 회장이 미래 모빌리티와 인공지능(AI) 기술 협력을 논의하는 모습을 형상화한 이미지. [AI 일러스트=이찬우 기자]

과거 자동차의 경쟁력은 엔진, 변속기, 차체 설계, 생산 품질에서 갈렸다. 하지만 전기차와 자율주행, 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 로보틱스 시대가 열리면서 고성능 반도체와 AI 컴퓨팅 기술의 중요성이 커졌다.

자동차가 스스로 주변 환경을 인식하고 판단하며, 운전자와 대화하고, 무선 업데이트를 통해 기능을 계속 개선하는 방향으로 진화하고 있어서다.

엔비디아가 현대차그룹과 손잡는 이유도 여기에 있다. 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU)를 기반으로 AI 반도체와 데이터센터, 자율주행 컴퓨팅 플랫폼, 디지털 트윈 등에서 글로벌 영향력을 키워왔다. 현대차그룹은 완성차 제조를 넘어 자율주행, 로보틱스, 목적기반차량(PBV), 스마트팩토리, 미래 제조 시스템으로 사업 영역을 확장하고 있다.

두 회사의 접점은 크게 자율주행, 로보틱스, AI 팩토리, 피지컬 AI로 정리된다.

현대자동차가 자율주행기업 웨이모(Waymo)와 전략적 파트너십을 체결했다. [사진=현대차]

◆자율주행차의 '두뇌'가 된 AI 반도체

첫 번째 접점은 자율주행이다. 자율주행차는 카메라와 레이더, 라이다 등 센서에서 들어오는 정보를 실시간으로 처리해야 한다.

도로 위 보행자와 차량, 신호, 차선, 돌발 상황을 인식하고 판단하려면 막대한 연산 능력과 AI 모델이 필요하다. 엔비디아의 AI 컴퓨팅 기술은 자율주행차의 '두뇌' 역할을 할 수 있다.

황 CEO도 현대차그룹과의 협력이 자율주행에서 시작됐다고 설명했다. 그는 8일 현대차그룹 양재 사옥에서 "두 회사는 수년에 걸쳐 더욱 깊은 파트너십을 형성해오고 있다"며 "그것은 자율주행차에서 시작됐고 우리의 모빌리티 파트너십은 확장되고 있다"고 말했다.

이어 "오늘은 자율주행차, 내일은 로보택시와 모든 종류의 자율 모빌리티"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차그룹 양재사옥에서 4족 보행로봇 스팟(Spot)과 자율주행 모빌리티 로봇 모베드(MobED)에 사인을 하고 있다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com

◆로봇도 결국 AI 기기…현대차·엔비디아 접점 확대

두 번째 접점은 로보틱스다. 현대차그룹은 보스턴다이내믹스를 인수하며 로봇 분야를 미래 성장축으로 키우고 있다. 양재 사옥을 방문한 황 CEO는 보안·순찰용으로 활용되는 4족 보행 로봇 스팟을 직접 살펴봤고, 모베드 시연도 관람했다.

로봇은 단순히 움직이는 기계가 아니라, 주변 환경을 인식하고 판단하며 사람과 상호작용해야 하는 AI 기기다.

황 CEO는 "로봇공학을 산업화할 시간이 매우 가까워졌다"며 "현대차의 로봇공학 플랫폼을 더 보편적으로 채택되게 하고 제조에 더 통합되게 하기 위해 어떻게 함께 일할 수 있을지 논의했다"고 밝혔다.

이는 로봇이 연구실이나 전시장을 넘어 공장, 물류, 보안, 서비스 현장으로 확산되는 단계에 들어섰다는 의미다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 임직원들을 향해 연설을 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆AI도 공장에서 만든다…새만금 AI 밸리 논의

세 번째 접점은 AI 팩토리다. 자동차 회사에 공장이 필수이듯, AI 시대에는 AI를 만들고 학습시키고 운영하는 데이터센터와 컴퓨팅 인프라가 필요하다. 황 CEO는 이를 'AI 팩토리'로 표현했다. 자동차가 공장에서 생산되는 것처럼, AI도 거대한 컴퓨팅 인프라에서 생산된다는 개념이다.

황 CEO는 "자동차가 공장에서 생산되는 것처럼 AI도 팩토리에서 생산돼야 한다"며 "한국은 매우 대규모의 AI 팩토리가 필요할 것"이라고 말했다.

또 "인간에게 클라우드 데이터센터가 필요하다면 로봇에는 AI 팩토리가 필요하다. 그것은 로봇의 뇌"라고 강조했다.

이 대목에서 새만금 AI 밸리 논의가 연결된다. 정 회장은 AI와 로보틱스가 들어가는 새만금 프로젝트를 황 CEO에게 설명했고, 양측은 AI와 로보틱스, 데이터센터 시스템 협력 방안을 논의했다.

현대차그룹이 새만금을 미래 제조·AI 인프라 거점으로 키우려는 구상과 엔비디아의 AI 컴퓨팅 역량이 맞닿는 지점이다.

인공지능(AI)이 자동차와 로봇, 제조 현장 등 현실 세계의 물리적 장치와 결합하는 '피지컬 AI'를 형상화한 이미지. [AI일러스트=이찬우 기자]

◆AI의 다음 전장 '피지컬 AI'…현실 세계로 나오는 인공지능

네 번째 접점은 피지컬 AI다. 피지컬 AI는 AI가 디지털 공간에만 머무르지 않고 자동차, 로봇, 공장 설비처럼 현실 세계의 물리적 대상과 결합하는 것을 뜻한다. 챗봇이나 검색 AI가 화면 속에서 답을 주는 단계라면, 피지컬 AI는 실제 도로에서 차를 움직이고, 공장에서 로봇을 제어하며, 물류 현장에서 물건을 옮기는 단계다.

황 CEO는 현대차그룹 임직원들을 향해 "AI의 다음 물결은 모빌리티와 피지컬 AI"라고 말했다. 그는 "AI가 세상을 이해하고 세상 속으로 나아가 사람들을 위해 가치 있고 생산적인 일을 수행하는 미래가 다가오고 있다"고 설명했다.

이 말은 현대차그룹과 엔비디아의 협력이 단순한 차량용 반도체 공급 관계가 아니라는 점을 보여준다. 엔비디아는 AI의 두뇌와 인프라를 제공하고, 현대차그룹은 자동차와 로봇, 공장이라는 현실 세계의 플랫폼을 갖고 있다. AI가 실제 세계에서 움직이려면 두 회사의 역량이 만나는 접점이 커질 수밖에 없다.

현대차그룹 입장에서도 엔비디아와의 협력은 미래차 전환에 중요한 의미를 갖는다. 전기차만 잘 만드는 것으로는 충분하지 않은 시대가 오고 있다. 차량 안에서는 AI 비서와 맞춤형 서비스가 작동하고, 차량 밖에서는 자율주행과 로보택시가 이동 방식을 바꾼다. 공장에서는 AI가 생산 효율과 품질을 높이고, 로봇은 사람을 대신해 위험하거나 반복적인 일을 수행한다.

정 회장도 엔비디아를 "필수불가결하고 가장 중요한 파트너"라고 표현했다. 그는 "사람에게 더 도움을 줄 수 있는 방법을 찾으려면 엔비디아는 필수불가결하다"며 "이미 많은 프로젝트가 진행되고 있기 때문에 그 부분을 더 강화할 것"이라고 말했다.

결국 엔비디아와 현대차그룹의 만남은 '반도체 기업과 자동차 기업의 회동'이 아니라, AI 시대에 자동차 산업이 어디로 가고 있는지를 보여주는 장면이다. 자동차는 더 똑똑해지고, 로봇은 더 현실적인 산업 도구가 되며, 공장은 AI로 운영되는 시스템으로 바뀌고 있다.

황 CEO가 "지금이 바로 현대차의 시간"이라고 말한 배경도 여기에 있다. 현대차그룹은 자동차와 로봇, 제조 현장을 갖고 있고, 엔비디아는 이를 움직일 AI 컴퓨팅 기술을 갖고 있다. AI의 다음 전장이 현실 세계라면, 현대차그룹과 엔비디아의 접점은 앞으로 더 넓어질 전망이다.

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