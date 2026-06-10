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엔비디아·현대차가 손잡은 이유…"미래차 경쟁력, 엔진에서 AI로"

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AI 핵심 요약

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  • 엔비디아와 현대차그룹은 8일 미래 모빌리티와 AI 협력 강화를 논의했다
  • 양사는 자율주행·로봇·AI 팩토리·피지컬 AI에서 반도체와 제조 역량을 결합하고 있다
  • AI가 자동차·로봇·공장으로 확산되며 현대차는 엔비디아를 필수 파트너로, 접점을 확대 중이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자율주행·로보틱스·AI 팩토리·피지컬 AI가 양사 핵심 접점

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아와 완성차 기업 현대자동차그룹은 왜 이렇게 자주 만날까. 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU)와 AI 반도체로 유명하고, 현대차그룹은 자동차를 만든다. "반도체 회사와 자동차 회사가 무슨 이야기를 그렇게 오래 나누나"라는 궁금증이 나올 만하다.

답은 자동차가 달라지고 있다는 데 있다. 이제 자동차는 엔진과 차체만 잘 만든다고 끝나는 제품이 아니다. 스스로 주변을 인식하고, 운전자를 이해하고, 소프트웨어 업데이트로 기능을 바꾸며, 공장과 로봇까지 연결되는 '바퀴 달린 AI 기기'로 진화하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대자동차그룹 회장이 미래 모빌리티와 인공지능(AI) 기술 협력을 논의하는 모습을 형상화한 이미지. [AI 일러스트=이찬우 기자]

과거 자동차의 경쟁력은 엔진, 변속기, 차체 설계, 생산 품질에서 갈렸다. 하지만 전기차와 자율주행, 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 로보틱스 시대가 열리면서 고성능 반도체와 AI 컴퓨팅 기술의 중요성이 커졌다.

자동차가 스스로 주변 환경을 인식하고 판단하며, 운전자와 대화하고, 무선 업데이트를 통해 기능을 계속 개선하는 방향으로 진화하고 있어서다.

엔비디아가 현대차그룹과 손잡는 이유도 여기에 있다. 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU)를 기반으로 AI 반도체와 데이터센터, 자율주행 컴퓨팅 플랫폼, 디지털 트윈 등에서 글로벌 영향력을 키워왔다. 현대차그룹은 완성차 제조를 넘어 자율주행, 로보틱스, 목적기반차량(PBV), 스마트팩토리, 미래 제조 시스템으로 사업 영역을 확장하고 있다.

두 회사의 접점은 크게 자율주행, 로보틱스, AI 팩토리, 피지컬 AI로 정리된다.

현대자동차가 자율주행기업 웨이모(Waymo)와 전략적 파트너십을 체결했다. [사진=현대차]

◆자율주행차의 '두뇌'가 된 AI 반도체

첫 번째 접점은 자율주행이다. 자율주행차는 카메라와 레이더, 라이다 등 센서에서 들어오는 정보를 실시간으로 처리해야 한다.

도로 위 보행자와 차량, 신호, 차선, 돌발 상황을 인식하고 판단하려면 막대한 연산 능력과 AI 모델이 필요하다. 엔비디아의 AI 컴퓨팅 기술은 자율주행차의 '두뇌' 역할을 할 수 있다.

황 CEO도 현대차그룹과의 협력이 자율주행에서 시작됐다고 설명했다. 그는 8일 현대차그룹 양재 사옥에서 "두 회사는 수년에 걸쳐 더욱 깊은 파트너십을 형성해오고 있다"며 "그것은 자율주행차에서 시작됐고 우리의 모빌리티 파트너십은 확장되고 있다"고 말했다.

이어 "오늘은 자율주행차, 내일은 로보택시와 모든 종류의 자율 모빌리티"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차그룹 양재사옥에서 4족 보행로봇 스팟(Spot)과 자율주행 모빌리티 로봇 모베드(MobED)에 사인을 하고 있다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com

◆로봇도 결국 AI 기기…현대차·엔비디아 접점 확대

두 번째 접점은 로보틱스다. 현대차그룹은 보스턴다이내믹스를 인수하며 로봇 분야를 미래 성장축으로 키우고 있다. 양재 사옥을 방문한 황 CEO는 보안·순찰용으로 활용되는 4족 보행 로봇 스팟을 직접 살펴봤고, 모베드 시연도 관람했다.

로봇은 단순히 움직이는 기계가 아니라, 주변 환경을 인식하고 판단하며 사람과 상호작용해야 하는 AI 기기다.

황 CEO는 "로봇공학을 산업화할 시간이 매우 가까워졌다"며 "현대차의 로봇공학 플랫폼을 더 보편적으로 채택되게 하고 제조에 더 통합되게 하기 위해 어떻게 함께 일할 수 있을지 논의했다"고 밝혔다.

이는 로봇이 연구실이나 전시장을 넘어 공장, 물류, 보안, 서비스 현장으로 확산되는 단계에 들어섰다는 의미다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 임직원들을 향해 연설을 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆AI도 공장에서 만든다…새만금 AI 밸리 논의

세 번째 접점은 AI 팩토리다. 자동차 회사에 공장이 필수이듯, AI 시대에는 AI를 만들고 학습시키고 운영하는 데이터센터와 컴퓨팅 인프라가 필요하다. 황 CEO는 이를 'AI 팩토리'로 표현했다. 자동차가 공장에서 생산되는 것처럼, AI도 거대한 컴퓨팅 인프라에서 생산된다는 개념이다.

황 CEO는 "자동차가 공장에서 생산되는 것처럼 AI도 팩토리에서 생산돼야 한다"며 "한국은 매우 대규모의 AI 팩토리가 필요할 것"이라고 말했다.

또 "인간에게 클라우드 데이터센터가 필요하다면 로봇에는 AI 팩토리가 필요하다. 그것은 로봇의 뇌"라고 강조했다.

이 대목에서 새만금 AI 밸리 논의가 연결된다. 정 회장은 AI와 로보틱스가 들어가는 새만금 프로젝트를 황 CEO에게 설명했고, 양측은 AI와 로보틱스, 데이터센터 시스템 협력 방안을 논의했다.

현대차그룹이 새만금을 미래 제조·AI 인프라 거점으로 키우려는 구상과 엔비디아의 AI 컴퓨팅 역량이 맞닿는 지점이다.

인공지능(AI)이 자동차와 로봇, 제조 현장 등 현실 세계의 물리적 장치와 결합하는 '피지컬 AI'를 형상화한 이미지. [AI일러스트=이찬우 기자]

◆AI의 다음 전장 '피지컬 AI'…현실 세계로 나오는 인공지능

네 번째 접점은 피지컬 AI다. 피지컬 AI는 AI가 디지털 공간에만 머무르지 않고 자동차, 로봇, 공장 설비처럼 현실 세계의 물리적 대상과 결합하는 것을 뜻한다. 챗봇이나 검색 AI가 화면 속에서 답을 주는 단계라면, 피지컬 AI는 실제 도로에서 차를 움직이고, 공장에서 로봇을 제어하며, 물류 현장에서 물건을 옮기는 단계다.

황 CEO는 현대차그룹 임직원들을 향해 "AI의 다음 물결은 모빌리티와 피지컬 AI"라고 말했다. 그는 "AI가 세상을 이해하고 세상 속으로 나아가 사람들을 위해 가치 있고 생산적인 일을 수행하는 미래가 다가오고 있다"고 설명했다.

이 말은 현대차그룹과 엔비디아의 협력이 단순한 차량용 반도체 공급 관계가 아니라는 점을 보여준다. 엔비디아는 AI의 두뇌와 인프라를 제공하고, 현대차그룹은 자동차와 로봇, 공장이라는 현실 세계의 플랫폼을 갖고 있다. AI가 실제 세계에서 움직이려면 두 회사의 역량이 만나는 접점이 커질 수밖에 없다.

현대차그룹 입장에서도 엔비디아와의 협력은 미래차 전환에 중요한 의미를 갖는다. 전기차만 잘 만드는 것으로는 충분하지 않은 시대가 오고 있다. 차량 안에서는 AI 비서와 맞춤형 서비스가 작동하고, 차량 밖에서는 자율주행과 로보택시가 이동 방식을 바꾼다. 공장에서는 AI가 생산 효율과 품질을 높이고, 로봇은 사람을 대신해 위험하거나 반복적인 일을 수행한다.

정 회장도 엔비디아를 "필수불가결하고 가장 중요한 파트너"라고 표현했다. 그는 "사람에게 더 도움을 줄 수 있는 방법을 찾으려면 엔비디아는 필수불가결하다"며 "이미 많은 프로젝트가 진행되고 있기 때문에 그 부분을 더 강화할 것"이라고 말했다.

결국 엔비디아와 현대차그룹의 만남은 '반도체 기업과 자동차 기업의 회동'이 아니라, AI 시대에 자동차 산업이 어디로 가고 있는지를 보여주는 장면이다. 자동차는 더 똑똑해지고, 로봇은 더 현실적인 산업 도구가 되며, 공장은 AI로 운영되는 시스템으로 바뀌고 있다.

황 CEO가 "지금이 바로 현대차의 시간"이라고 말한 배경도 여기에 있다. 현대차그룹은 자동차와 로봇, 제조 현장을 갖고 있고, 엔비디아는 이를 움직일 AI 컴퓨팅 기술을 갖고 있다. AI의 다음 전장이 현실 세계라면, 현대차그룹과 엔비디아의 접점은 앞으로 더 넓어질 전망이다.

chanw@newspim.com

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"AI 랠리 아직 끝나지 않았다" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 반도체주 급락 충격에서 벗어나 반등에 나서고 있다. 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발된 AI(인공지능) 관련주 매도세가 진정되면서 투자심리가 회복되고 있지만, 월가에서는 향후에도 높은 변동성이 이어질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 9일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥100 선물은 0.7% 올랐고 유럽 기술주도 이틀 연속 상승하며 지난주 낙폭 일부를 만회했다. 한국 코스피도 기술주 반등에 힘입어 8% 넘게 급등했다. 앞서 글로벌 증시는 지난 금요일 브로드컴의 실망스러운 전망이 AI 관련주 전반의 고평가 우려를 자극하면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 미국 반도체주 급락은 아시아와 유럽 증시로 확산되며 글로벌 기술주 전반을 흔들었다. 하지만 월가에서는 이번 조정을 강세장 종료 신호가 아닌 '건강한 숨 고르기'로 보는 시각이 우세하다. 브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신] ◆ "조정은 매수 기회" 미국 에드워즈자산운용의 로버트 에드워즈 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정을 "투자자들에게 주어진 선물"이라고 평가했다. 그는 "급격한 하락이 나올 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다"며 "매출 성장과 기업 이익 증가라는 강력한 펀더멘털은 여전히 살아 있다"고 말했다. 에드워즈는 올해 말 S&P500 지수가 7700포인트까지 상승할 것으로 전망했다. 다만 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 인선 불확실성과 호르무즈 해협 재개방 지연 등이 변수로 작용할 경우 7~12% 수준의 조정이 나타날 수 있다고 내다봤다. 그는 "강세장에서는 급등과 급락이 반복된다"며 "변동성은 강세장에 참여하기 위해 치러야 하는 입장료"라고 강조했다. ◆ "성장 스토리 훼손 아니다" 일부 전문가들은 최근 조정을 기술주 거품 붕괴가 아닌 가격 재조정 과정으로 해석했다. 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트의 앤서니 윌리스 수석 이코노미스트는 "최근 약세는 성장 스토리의 붕괴가 아니라 시장이 지나치게 낙관적이었던 가격 수준을 재평가하는 과정"이라고 분석했다. 그는 "AI 낙관론에 힘입어 미국 증시는 9주 연속 상승했지만 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 투자자들이 금리 전망을 다시 점검하기 시작했다"고 설명했다. 이어 "AI 산업의 다음 성장 단계에 필요한 막대한 투자 비용과 과도하게 집중된 투자 포지션도 최근 조정의 배경"이라고 덧붙였다. ◆ 씨티 "AI 강세론자와 약세론자 충돌" 씨티그룹은 최근 조정 이후 미국 증시 수급 구조가 오히려 더 건전해졌다고 평가했다. 씨티는 올해 말 S&P500 목표치를 기존 7700포인트에서 8100포인트로 상향 조정했다. 이는 현재 수준보다 약 10% 높은 수치다. 다만 시장 내부에서는 AI 강세론자와 약세론자가 첨예하게 맞서고 있다고 진단했다. 지난주 미국 증시에서는 147억달러 규모의 신규 공매도 포지션이 구축된 반면 47억8000만달러 규모의 신규 매수 포지션도 유입됐다. 씨티는 "거시경제 둔화를 우려하는 투자자들과 AI 관련주 조정을 매수 기회로 보는 투자자들이 동시에 시장에 존재하고 있다"고 분석했다. 특히 현재 나스닥 매수 포지션의 72%가 여전히 수익 구간에 있는 만큼 이번 주 예정된 주요 기술기업 실적이 기대에 못 미칠 경우 차익실현 매물이 다시 출회될 수 있다고 경고했다. 그럼에도 월가의 전반적인 시각은 여전히 낙관적이다. AI 투자 확대와 견조한 기업 실적, 대형 IPO 기대감 등이 미국 증시의 상승 흐름을 지탱할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 전문가들은 "강세장은 이어지겠지만 변동성 역시 더욱 커질 것"이라고 입을 모으고 있다. koinwon@newspim.com 2026-06-09 21:57
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앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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