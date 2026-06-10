SK이노베이션, 울산 중기 '제조업 AX 가속화' 논의

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션 울산CLX가 10일 울산시 등과 제조업 AX 가속화 및 AI 강소기업 육성 방안을 논의했다
- 토론회에서 울산시는 제조업 AX 전환 정책 방향을 소개하고 중소기업 대상 GPU 인프라·실증 지원 체계 구축안을 발표했다
- 올해 울산포럼은 WAVE와 연계해 피지컬AI 기반 제조 AX 대전환과 지역사회 문제 해결 위한 AI 혁신 플랫폼 구축을 논의한다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK이노베이션 울산 컴플렉스(울산CLX)는 울산시, 울산상공회의소, 중소기업융합울산연합회와 함께 지역 제조업 인공지능 전환(AX) 가속화와 AI 강소기업 육성을 위한 상생 방안을 모색했다고 10일 밝혔다.
이번 토론회는 울산 제조업 AX 가속화를 위해 산업 현장에 피지컬 AI 등을 도입할 때 겪는 실질적인 애로사항을 청취하고, 지역 AI 기업의 성장 전략 논의 및 관련 정책 의견을 수렴하기 위해 준비됐다.
이날 행사는 울산시의 '제조업 AX 전환 정책 방향' 소개로 시작됐다. 울산시는 인구 감소와 고비용 구조를 극복하기 위한 수단으로 AI 도입의 중요성을 강조하며, 중소기업을 위한 GPU 인프라 및 실증 지원 체계 구축안을 발표했다.
올해로 5회째를 맞이하는 울산포럼은 민·관·학의 전략적 협력을 극대화하기 위해 울산시 미래산업박람회인 'WAVE'와 연계해 개최될 예정이다. 올해 포럼에서는 '피지컬 AI 웨이브, 제조 AX 대전환'과 '모두를 위한 AI, 스마트 로컬 울산'을 핵심 의제로 삼고, 제조업 경쟁력 강화는 물론 지역사회 문제 해결을 위한 혁신 플랫폼 구축을 본격적으로 논의한다.
tack@newspim.com