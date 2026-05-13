SK이노베이션, '재고 효과'에 1Q 영업익 2.1조..."유가 하락시 손실 전환"

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션이 13일 1분기 영업이익 2조 1622억원으로 흑자전환했다.
- 중동 전쟁 유가 급등으로 재고 이익 증가와 래깅효과가 실적 개선을 이끌었다.
- SK에너지 영업이익 1조 2832억원 중 재고 이익 7800억원으로 일시적 성과다.
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SK에너지 재고 관련 이익만 7800억원
"중동 불확실성 속 운영 최적화 및 수익성 확보 최선"
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK이노베이션이 중동 전쟁과 유가 급등에 따른 재고 관련 이익 증가와 수출 마진 개선 등에 힘입어 1분기 정유사업 중심으로 큰 폭의 실적 개선세를 기록했다.
SK이노베이션은 올해 1분기 영업이익 2조 1622억원을 기록, 전년 대비 흑자전환했다고 13일 밝혔다. 매출액은 24조 2121억원으로 집계됐다.
1분기 실적 개선은 원유 도입과 석유제품 판매 간 시차에서 발생하는 래깅효과와 재고 관련 이익 증가 영향이 컸다. 국내 정유사는 산유국과의 지리적 거리, 원유 운송·저장·정제 기간 등을 감안해 재고를 보유하고 있어, 유가 상승기에는 과거 낮은 가격에 도입한 원유가 시차를 두고 원가에 반영돼 정제마진과 영업이익 개선 효과가 발생한다.
지난 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 3월 평균 두바이유 가격은 배럴당 128.5달러로, 직전 3개월 평균 63.9달러 대비 크게 상승했다. 유가 상승으로 경유·항공유 등 석유제품 판매가격은 오른 반면, 제품 원가에는 유가 상승 이전에 도입한 원유가 평균가격으로 반영되면서 래깅효과가 크게 발생했다.
SK이노베이션은 "유가 상승에 따른 래깅효과 반영 및 재고 관련 이익 증가 영향으로 정유사업을 영위하는 SK에너지의 영업이익이 전분기 대비 대폭 증가했다"며 "다만 래깅효과 및 재고 관련 이익은 회계 장부상 숫자로, 향후 유가 하락 시 줄어들거나 소멸될 수 있는 일시적 이익"이라고 설명했다.
이어 "1분기 SK에너지의 경영 실적은 재고 관련 일시적 이익과 수출효과에 기인한 것으로 석유 최고가격제 시행에 따른 정산은 향후 정해진 절차에 따라 검증을 거쳐 이뤄질 예정"이라고 덧붙였다.
SK이노베이션은 SK에너지의 1분기 전체 영업이익(1조 2832억원) 가운데 재고 관련 이익은 약 60% 수준인 7800억원이라고 밝혔다.
아울러 SK이노베이션은 1분기 실적 하이라이트로 지분 보유 중인 호주 바로사 가스전에서 생산된 첫 LNG(액화천연가스) 카고(Cargo)가 충남 보령LNG터미널에 성공적으로 입항했다고 밝혔다. 지정학적 불안으로 글로벌 가스 시장의 변동성이 심화한 가운데, 연간 130만톤 규모 LNG를 20년간 장기 도입함으로써 에너지 안보 강화에 기여할 것으로 기대된다.
2분기 석유사업 시황 관련, 향후 유가와 정제마진은 중동 분쟁 전개 양상 및 호르무즈 해협 통항 여부와 수준에 좌우되며 큰 변동성이 불가피할 것으로 전망된다. 이에 따라 상황 변화에 따라 탄력적인 최적 운영으로 대응해 나갈 예정이다.
서건기 SK이노베이션 재무본부장은 "글로벌 지정학적 리스크 확대로 에너지 시장의 변동성과 불확실성이 어느 때보다 커진 상황"이라며 "급변하는 경영 환경 속에서도 운영 최적화와 사업 포트폴리오 경쟁력을 기반으로 안정적인 수익성 확보에 힘쓰는 동시에, 국내 석유제품의 안정적 공급과 에너지 공급망 유지에도 책임 있는 역할을 이어갈 계획"이라고 말했다.
tack@newspim.com