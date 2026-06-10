제주항공, '제로베이스원 래핑 항공기' 공개...11월까지 국제선 운항

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 10일 제로베이스원 래핑 항공기를 공개했다
- 래핑기는 6월 9일부터 11월말까지 일본·중화권 등 국제선에 투입된다
- 제주항공은 제로베이스원 이미지 탑승권도 한정 제공하며 IP컬래버 마케팅을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 제주항공(대표이사 김이배)은 K-POP 아티스트 '제로베이스원'(ZEROBASEONE)과 협업한 '제로베이스원 래핑 항공기'를 공개했다고 10일 밝혔다.
제주항공의 '제로베이스원 래핑 항공기'는 제로베이스원 미니 6집 '어센드-(Ascend-)'의 발매를 기념해 제작됐다. 항공기 좌우 동체에는 제로베이스원의 서로 다른 이미지를 적용해 브랜드 협업의 시각적 완성도를 높였다.
'제로베이스원 래핑 항공기'는 6월 9일 인천~도쿄(나리타) 노선 운항을 시작으로 11월말까지 약 5개월간 제주항공이 취항하는 일본∙중화권∙동남아 등 국제선 노선에 투입될 예정이다.
이에 앞서 제주항공은 제로베이스원의 이미지가 담긴 탑승권을 선보였다. 해당 탑승권은 지난 5월 18일부터 인천발 국제선 전 노선에서 카운터 탑승수속을 하는 승객에게 한정 수량으로 제공되고 있다.
제주항공 관계자는 "제로베이스원 래핑기를 통해 국내∙외 고객들에게 색다른 브랜드 경험과 여행의 즐거움을 선사할 계획"이라며 "앞으로도 다양한 IP컬래버를 통해 제주항공만의 차별화된 마케팅 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다
tack@newspim.com