LH 'AI 돌봄전화 서비스' 확대 시행…고령자 돌봄 지원 강화

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)는 LH 공공임대주택 거주 홀몸 어르신을 대상으로 'AI 돌봄전화 서비스'를 확대 시행한다고 26일 밝혔다.

AI 돌봄전화 서비스 개념도 [사진=LH]

'AI 돌봄전화 서비스'는 인공지능(AI)을 활용해 LH 임대주택에 거주 중인 홀몸 어르신에게 정기적으로 안부 전화를 걸어 말벗 지원과 건강상태 및 이상 징후 점검 등을 제공한다.

LH는 늘어나는 돌봄 수요 대비 한정적인 예산, 인력 등 물리적 한계를 보완하고자 지난해 주거·돌봄서비스에 AI를 접목한 'AI 돌봄전화 서비스'를 공사 최초로 도입했다.

지난해 인천 지역 LH 공공임대주택 거주 홀몸 어르신 1200명을 대상으로 시범 운영한 결과 업무 효율성을 높일 수 있을 뿐 아니라, 저렴한 비용*으로 폭넓게 서비스를 제공할 수 있는 것으로 나타났다. AI 돌봄전화서비스 단가는 인당 8000원으로 방문 돌봄서비스 단가의 6% 수준이다.

시범운영 결과를 토대로 LH는 올해부터 'AI 돌봄전화 서비스' 대상 지역을 전국으로 확대하고, 수혜 대상 역시 대폭 늘려 본격적인 돌봄서비스 제공에 나선다는 계획이다.

현재 전국 임대주택 거주 80세 이상 고령자 가구를 대상으로 사업 수요 조사가 진행 중이며, 올해 5월부터 서비스가 제공될 예정이다. 다만 대면 돌봄이 필요한 고위험군에는 기존의 방문 돌봄서비스가 병행 제공된다.

LH는 정부의 AI 대전환(AX) 정책 기조에 맞춰 올해 주거복지 업무 전반에 생성형 AI 기술을 접목함으로써 업무 효율성과 고객 만족도를 함께 높일 방침이다. AI 상담사가 임대주택 공고 내용, 입주 방법, 임대료 등 다양한 정보를 24시간 상담해 주는 'AI콜센터'를 연내 구축하며, 비전 AI를 활용한 24시간 임대주택 유지보수 신청·접수 플랫폼 '내집속속' 시스템 개발도 본격화한다.

LH 관계자는 "LH는 저출생·고령화 사회에 대응해 입주민 수요맞춤형 주거 서비스를 더욱 폭넓게 제공하고자 업무에 AI를 적극 접목하고 있다"라며 "앞으로도 돌봄 사각지대를 해소하고, 두텁고 촘촘한 주거안전망 실현을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

min72@newspim.com