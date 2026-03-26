[재산공개] 김영훈 노동부 장관 재산 14억 신고…권창준 차관 21억

거주지 이전에 아파트 전세권 추가…6000만원 증가 그쳐

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관이 13억8000만원가량의 재산을 보유한 것으로 나타났다. 권창준 차관은 20억5447만원을 보유했다고 신고했다.

26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 고위공직자 정기 재산변동사항 신고내역을 보면 김 장관은 13억7669만원의 재산을 보유했다. 지난 신고액(13억1423만원)보다 6246만원 늘어났다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(오른쪽)과 권창준 차관(왼쪽)이 25일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 의원 질의를 경청하고 있다. 2026.03.25 mironj19@newspim.com

김 장관은 예금 3억4054만원, 건물 9억9400만원, 채무 1억7000만원 등을 신고했다. 거주지 이전에 따라 새로 얻은 경기 고양 아파트 전세권 4억3000만원은 건물가액에 추가됐다. 예금액은 직전 신고(5억3808만원)보다 줄었는데, 전세자금으로 사용했다는 설명이다.

권창준 노동부 차관은 직전 신고액보다 2억5335만원 증가한 20억5447만원의 재산을 신고했다. 김유진 중노위 사무처장은 10억4530만원, 박종길 근로복지공단 이사장은 29억5620만원을 보유한 것으로 파악됐다.

김현중 한국산업안전보건공단 이사장은 24억5913만원, 이종성 한국장애인고용공단 이사장은 10억5932만원을 신고했다. 이창수 한국고용정보원장은 5억5396만원을 보유했다고 밝혔다.

이철수 학교법인 한국폴리텍 이사장은 39억1702만원의 재산을 보유했다고 신고했다. 이 이사장의 배우자는 서울 양천구 목동에 위치한 근린생활시설을 다수 보유했다. 이 이사장과 배우자, 장남이 보유한 건물가액은 41억9443만원으로 나타났다.

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