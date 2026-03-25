SK그룹 "에너지 위기 극복 동참...차량 5부제 시행"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK그룹은 에너지 위기 극복 동참을 위해 국내 운영 중인 모든 사업장을 대상으로 차량 5부제를 시행한다고 25일 밝혔다.
5부제는 오는 30일부터 시작한다. 번호판 끝자리 숫자에 따라 요일별 운영 제한을 적용키로 했다. 구체적으로 △월요일은 1일과 6일 △화요일은 2일과 7일 △수요일은 3일과 8일 △목요일은 4일과 9일 △금요일은 5일과 0일이다. 전기차 및 수소차, 장애인, 임산부, 미취학 아동이 탑승한 차량 등은 5부제 대상에서 예외 적용한다.
사업장 상황에 맞춰 에너지 절감 캠페인도 실시한다. 점심시간과 퇴근 후 전체 소등을 의무화하고, 냉난방 설정온도 기준을 의무 적용한다. 냉방은 26도 이상, 난방은 18도 이하다. 엘리베이터는 격층 운행하거나, 저층(3~4층 이하) 이용을 제한할 예정이다.
SK그룹 관계자는 "전 계열사가 대상이며, 에너지 절약 동참 취지에 맞춰 각 사가 세부 관련 조치를 적극 시행할 예정"이라며 "국가적인 에너지 위기 극복을 위한 정부의 에너지 절감 정책에 맞춰 책임감을 갖고 한마음 한뜻으로 최선을 다하겠다"고 말했다.
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