삼성복지재단, 어린이집에 전문가 보낸다..."문제행동 30% 줄여"

2026년 전국 250개소 지원…전문가 4회 방문 지도

시범사업서 교사 부담 감소·행동 개선 효과 확인

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성복지재단이 영유아 문제행동 대응 지원을 확대한다. 올해부터 어린이집에 아동행동전문가를 파견해 현장 지도를 본격화한다.

25일 삼성복지재단에 따르면 올해 전국 어린이집 250여개소를 대상으로 전문가 방문 지원을 진행한다. 공격성, 산만, 불안, 위축 등 부적응 행동을 보이는 영유아를 대상으로 관찰과 분석을 거쳐 교사 맞춤형 지도 전략을 제시한다.

지원 신청 시 전문가가 어린이집을 찾아 총 4회 관찰과 분석을 수행한다. 이후 교사를 대상으로 구체적인 지도 방안을 제공한다.

아동행동전문가 어린이집 방문지원 사업 [사진=삼성복지재단]

문제행동 지도에 어려움을 겪는 어린이집이라면 신청 가능하다. 선정 위원회가 시급성과 필요성을 고려해 지원 기관을 결정한다. 신청은 3월 25일부터 삼성복지재단 홈페이지에서 받는다. 현장 지원 비용은 전액 재단이 부담한다.

재단은 지난 2024년부터 아동행동전문가 양성과정을 운영해 약 40명을 배출했다. 올해도 신규 참여자 20명을 선발해 양성을 이어간다. 교육 비용 역시 전액 지원한다.

지난해 시범사업에서 전국 어린이집 154개소에 전문가를 파견했다. 총 173명의 유아와 교사를 지원했다. 그 결과 교사가 인식한 유아 문제행동과 지도 어려움은 약 30% 감소했다. 문제행동 개선 기대는 17% 상승했다.

시범사업에 참여한 어린이집 원장은 "전문가가 직접 교실 상황과 유아행동을 관찰하고 교사와 일대일 상담을 통해 구체적인 지도전략을 논의한 점이 매우 인상적이었다"며 "이 과정이 교사의 심리적 부담감을 덜어주는 효과까지 있어 현장에서 큰 도움이 되었다"고 말했다.

2025년 아동행동전문가 전국 어린이집 현장방문지원 시범사업 주요 효과 [사진=삼성복지재단]

박주희 연세대 아동가족학과 교수는 "아동행동전문가 현장지원 사업은 보육 및 교육 현장에서 영유아가 문제아동으로 낙인 찍히는 것을 방지할 뿐만 아니라 교사들의 심리적 부담도 완화하고 전문성을 높이는 데에도 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

최인 삼성복지재단 상무는 "삼성복지재단은 이건희 선대회장의 '함께 잘 사는 사회'라는 설립 이념 아래 보육현장의 어려움을 해소하고자 아동행동전문가를 양성해 전국 어린이집에 파견하고 있다"며 "지난해 시범사업에서 지원 효과가 확인된 만큼 올해도 사업을 이어가 현장에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

재단은 보육현장 지원 프로그램도 지속 확대한다. 유아 정서·행동 문제 예방과 마음 건강, 다양성 존중을 주제로 프로그램을 발굴해 보급 중이다. 주요 사업에는 아동행동전문가 양성·파견, 영유아 발달지원 플랫폼 구축, 유아 마음성장 프로그램, 다양성 존중 프로그램, 어린이집 원장 특강 등이 포함된다.

syu@newspim.com