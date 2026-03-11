군포시·일본 아츠기시, 어린이집 간 '온라인 화상 영상교류' 실시

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 10일 자매도시인 일본 가나가와현 아츠기시와 함께 어린이집 간 '온라인 화상 영상교류'를 성공적으로 실시했다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 이번 교류는 군포시 관내 국공립어린이집과 아츠기시 소재 어린이집을 대상으로 추진되었으며, 양 도시의 미래 주역인 어린이들이 국경을 넘어 서로의 문화를 이해하고 우정을 쌓을 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련되었다.
이날 교류에는 군포시립 군포1동어린이집과 아츠기시 코나카어린이집의 만 5세반 아동 50여명이 참여했다. 약 40분간 진행된 프로그램은 화상회의 플랫폼을 통해 실시간으로 이어졌으며, 아이들의 활기찬 에너지로 가득찼다.
프로그램은 ▲양측 어린이집 소개 및 환영인사 ▲각국의 동요 부르기 및 봄맞이 문화 소개 ▲봄철 개화하는 꽃 소개 ▲마무리 인사 순으로 진행되어 아이들의 큰 호응을 얻었다.
시는 이번 교류를 시작으로 매년 관내 국공립어린이집 중 4개소를 선발하여 본 프로그램을 정기적으로 시행할 예정이다. 올해는 군포1동 어린이집에 이어 추가로 선정된 3개 어린이집이 아츠기시 소재 어린이집들과 차례로 만남을 가질 예정이다.
하은호 군포시장은 "비대면 영상교류는 예산 절감과 교육적 효과를 동시에 거둘 수 있는 실속 있는 국제교류모델"이라며 "이번 사업을 안정적으로 정착시켜 우리 아이들이 시공간의 제약 없이 폭넓은 문화를 경험할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.
한편, 군포시와 일본 아츠기시는 2005년 자매결연 체결 이후 다양한 분야에서 교류를 이어오고 있으며 이번 영상 교류를 통해 보육 분야의 실질적인 협력 수준을 한 단계 더 높이게 되었다.
