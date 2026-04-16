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[금/유가] 호르무즈 해협 운항 제약이 평화 기대 상쇄하며 유가 보합-금 하락

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AI 핵심 요약

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  • 트럼프 대통령이 15일 이란 전쟁 종료 가능성을 언급했다.
  • 국제유가는 공급 우려 상쇄로 보합세 마감했다.
  • 금값은 이란 정세 주시하며 하락 전환했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 "이란 전쟁 거의 끝나가"
베선트 "美, 이란·러시아산 원유 구매 허용 면제 종료"
IMF "에너지 가격 상승·공급 차질 지속되면 더 많은 국가가 대출 신청" 전망
연준 굴스비 "금리 인하, 2027년까지 기다려야 할 수도"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가는 15일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령이 "이란과의 전쟁이 곧 끝날 수 있다"고 언급한 영향이 계속되는 공급 우려로 상쇄되면서 보합 마감했다. 금값도 이란 정세를 주시하며 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 1센트 오른 배럴당 91.29달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 14센트(0.1%) 상승한 배럴당 94.93달러에 마감했다.

트럼프 대통령은 전날 폭스비즈니스 '모닝스 위드 마리아' 인터뷰에서 "내 생각엔 (대이란 군사작전이) 거의 끝나가고 있다. 매우 종료에 가까운 상태라고 본다"고 밝혔다.

이날 악시오스도 미국과 이란 협상단이 포괄적 합의를 향한 기본 틀(프레임워크) 마련에 근접했다고 보도했다. 다만 양측의 실질적인 이견이 남아 있어 최종 합의를 장담하기 어렵다는 신중론도 동시에 제기되고 있다.

미국은 이란 항구에서 출항하는 선박에 대한 해상 봉쇄 조치를 시행했으며, 미군은 이 조치로 인해 이란의 해상 수출입이 완전히 중단됐다고 밝혔다.

에너지 컨설팅 업체 겔버 앤드 어소시에이츠의 애널리스트들은 "최근 추적 데이터에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 수는 소폭이지만 증가하고 있다"며 "다만 전체 통행량은 여전히 정상 수준보다 크게 낮다"고 분석했다. 이들은 또 "그 결과 시장은 더 이상 전면적인 공급 중단 가능성을 완전히 반영하지는 않지만, 물동량 회복이 정상화처럼 단번에 이뤄지지 않고 불균등하게 진행되면서 잔여 위험 프리미엄을 유지하고 있다"고 덧붙였다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 기자들에게, 미국이 일부 이란 및 러시아산 원유를 구매할 수 있도록 허용했던 제재 면제(waiver) 조치를 연장하지 않을 것이라고 말했다.

베선트 장관은 미국 경제가 이번 분기에는 성장 속도가 둔화하겠지만 전반적으로 건전한 상태이며 반등할 것이라고 말했다. 또 유가가 인플레이션 기대에 부담을 주는 조짐은 아직 뚜렷하지 않다고 덧붙였다.

오스턴 굴스비 시카고 연은 총재는 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서, 높은 유가는 소비자들의 인플레이션 기대를 자극할 수 있다고 경고했다. 그는 또 연준이 이란 전쟁과 트럼프의 관세 정책으로 인해 이중의 위험(double danger)에 직면해 있다고 말했다.

국제통화기금(IMF)은 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 급등과 공급망 차질에 대응하기 위해 최소 12개국 이상이 신규 대출 프로그램을 신청할 것으로 예상했다.

이날 미국 원유 가격을 장중 지지한 요인 중 하나는, 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 주간 보고서에서 에너지 기업들이 4월 10일로 끝난 한 주 동안 원유 재고에서 90만 배럴을 인출했다는 내용이 나온 점이다.

이는 로이터 설문조사에서 애널리스트들이 예상한 15만 배럴 증가 전망과는 반대되는 결과였다. 또한 전날 미국석유협회(API)가 시장 관계자들을 통해 보고한 610만 배럴 증가 추정치와도 큰 차이를 보였다.

원유 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 미·이란 정세 주시하며 금값 하락

금값은 이란 상황을 지켜보며 장중 한 달 만의 최고치를 기록한 뒤 하락 전환했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 0.5% 하락한 온스당 4,823.60달러로 거래를 마쳤다. 금 현물 가격은 장중 3월 18일 이후 최고치를 기록한 뒤 한국시간 기준 16일 오전 2시 31분 온스당 4,798.89달러로 0.9% 하락했다.
킷코 메탈스의 수석 애널리스트 짐 와이코프는 "금과 은은 밤사이 고점을 돌파한 이후, 가볍고 일상적인 수준의 차익 실현 매물이 나오는 상황"이라고 말했다.

그는 이어 "최근 금값은 위험 선호 심리가 개선될 때 오르고, 위험 회피 국면에서는 오히려 하락하는 흐름을 보여왔는데, 이는 전통적인 안전자산 역할과는 반대되는 움직임"이라며 "현재 트레이더들은 금이 갖는 안전자산 성격보다는 오히려 긴축적 통화정책이 지속될 가능성과 인플레이션 압력의 의미에 더 집중하고 있다"고 덧붙였다.

굴스비 총재는 이란 전쟁으로 인해 고유가가 장기간 지속되면서 인플레이션이 연준 목표치인 2%로 내려가는 과정이 지연될 경우, 연준이 2027년까지 금리 인하를 미뤄야 할 수도 있다고 말했다.

이날 현물 은값은 0.2% 하락한 온스당 79.40달러, 백금은 0.8% 상승한 2,119.52달러를 기록했다. 팔라듐은 1.1% 하락한 1,570.10달러였다.

kwonjiun@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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