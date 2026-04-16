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뉴욕증시, 미-이란 협상 기대감 속 혼조…S&P500·나스닥 신고가

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시가 15일 미·이란 협상 재개 기대감 속에 혼조로 마감했다.
  • S&P500지수와 나스닥 종합지수는 전쟁 이후 처음 사상 최고치를 경신했다.
  • 은행과 기술주 호실적이 증시를 뒷받침했으며 양자컴퓨팅주가 강세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

나스닥, 지난해 10월 이후 첫 신고가 경신
실적 호조도 투자 심리 지지
양자컴퓨팅주 강세

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 뉴욕증시가 15일(현지시간) 미국과 이란의 협상 재개 기대감과 주요 기업들의 호실적 속에 혼조세로 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수는 전쟁 발발 이후 처음으로 사상 최고치를 경신했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 72.27포인트(0.15%) 하락한 4만8463.72에 마쳤다. 대형주 위주의 S&P500지수는 55.57포인트(0.80%) 오른 7022.95를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 376.93포인트(1.59%) 상승한 2만4016.02로 집계됐다. 이날 S&P500지수와 나스닥 지수의 종가 기준 사상 최고치 경신은 각각 지난 1월 27일, 지난해 10월 29일 이후 처음이다.

이번 주 증시는 미·이란 협상 재개 가능성에 지지를 받고 있다. 미-이란 전쟁은 국제 원유 시장의 혼란을 야기하고 인플레이션 우려를 재점화하면서 금리 전망까지 흐려놓은 상태다. 전쟁에 지친 투자자들이 조금이라도 긴장 완화 신호가 나오면 위험자산으로 빠르게 복귀할 준비가 돼 있음을 이날 증시가 보여줬다.

글로발트 인베스트먼츠의 토머스 마틴 선임 포트폴리오 매니저는 "전쟁 발발 전부터 시장 참가자들은 상황이 나빠질 수 있다는 우려에 일정 부분 위험을 줄여뒀는데, 그 가능성이 낮아지는 것처럼 보이자 다시 매수에 나서고 있다"고 설명했다. 그는 "호르무즈 해협이 열리고 물류 흐름을 막겠다는 위협이 줄어드는 합의가 나올 것인가. 시장은 그렇게 될 것이라고 말하는 것 같다"고 덧붙였다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.08 mj72284@newspim.com

클리어브리지 인베스트먼츠의 제프 슐츠 경제·시장전략 총괄도 "휴전 연장이나 미-이란 협상 진전은 에너지 시장과 미국 경제에 상당히 긍정적인 소식이 될 것"이라고 말했다. 그는 "시장은 정보가 완전해지기를 기다리지 않는다"며 "에너지 공급 차질에 대한 불확실성이 여전하지만 시장은 리스크가 줄고 있다고 올바르게 판단하고 있다"고 강조했다.

실적 호조도 증시를 뒷받침했다. 미국 2위 은행인 뱅크오브아메리카는 1분기 순이익 증가를 발표하며 주가가 1.81% 올랐다. 모간스탠리도 분기 순이익이 급증했다고 밝히면서 4.51% 상승했다. S&P500 금융업종 지수는 1% 넘게 올랐다.

업종별로는 기술업이 2.08% 상승하며 전체 업종 중 가장 큰 폭으로 뛰었다. S&P500 소프트웨어·서비스 지수는 3거래일 연속 상승하며 4% 이상 올랐다. 반면 산업재와 소재 업종은 각각 1% 넘게 하락했다.

특징주로는 양자컴퓨팅주가 강세를 보였다. 리게티컴퓨팅이 13.28% 상승했으며 디웨이브 퀀텀은 22.51%, 아르킷 퀀텀이 16.11% 각각 급등했다. 브로드컴은 메타와의 맞춤형 반도체 계약 연장 소식에 4.25% 상승했다. 미 증권거래위원회(SEC)의 소액 주주 규제 완화 소식에 로빈후드는 10.49%, 위불은 11.08% 각각 올랐다.

다만 일부 전략가들은 추가 상승 모멘텀을 위해 더 구체적인 촉매가 필요하다고 경고했다. B. 라일리 웰스의 아트 호건 수석 시장전략가는 "휴전 시한 내에 평화 협상이 실질적인 성과를 낼 수 있다는 더 구체적인 증거가 필요하다"고 지적했다.

한편 국제통화기금(IMF)은 전날 전쟁에 따른 에너지 가격 급등을 이유로 세계 경제성장 전망을 하향 조정하고, 전쟁이 장기화될 경우 세계 경기침체 위기가 올 수 있다고 경고했다. 원유 가격은 이날 보합권에서 거래됐으나 전쟁 발발 이전 수준보다 여전히 30% 이상 높은 수준에서 거래되고 있다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 1.63% 하락한 18.06을 기록했다.

mj72284@newspim.com

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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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