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서울~진천 '자율주행 택배차' 최초로 달린다…2027년 완전 무인화 전환

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AI 핵심 요약

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  • 국토교통부가 16일 라이드플럭스에 자율주행 화물 유상운송을 처음 허가했다.
  • 라이드플럭스는 6월부터 서울 동남권과 진천 롯데허브 112km 구간에서 시속 90km로 택배운송을 시작한다.
  • 정부는 연내 전주·강릉·대구로 확대하고 2027년 완전 무인화로 전환한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토부, 자율주행 화물차 유상운송 첫 허가
연내 전주·강릉·대구 등 전국 확대 추진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국내에서 처음으로 자율주행 기술을 적용한 화물차 유상 운송 서비스가 이르면 올여름 본격적인 시동을 건다. 물류 현장에 고속·장거리 자율주행 기술이 선제적으로 도입됨에 따라, 향후 여객을 넘어 물류 분야까지 미래 모빌리티 상용화 시계가 한층 빨라질 것으로 기대된다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

16일 국토교통부는 고속 및 장거리 자율주행 서비스의 상용화를 촉진하기 위해 자율주행자동차 유상 화물운송을 처음으로 허가했다고 밝혔다.

엄격한 유상 화물운송 허가 평가 문턱을 넘은 기업은 자율주행 스타트업 '라이드플럭스'다. 이 회사는 오는 6월부터 서울 동남권 물류단지와 충북 진천에 위치한 롯데택배 메가허브터미널을 잇는 112km 구간에서 본격적인 택배 화물 운송 서비스를 시작할 계획이다. 해당 노선에서 자율주행 화물차는 최고 시속 90km로 주행하게 된다.

정부는 이번 첫 승인을 신호탄 삼아 연내 전주와 강릉, 대구 등 전국 주요 거점으로 자율주행 화물운송 서비스 도입 지역을 점차 넓혀나갈 예정이다.

새로운 서비스 도입에 따른 안전사고를 예방하기 위해 단계별 무인화 계획도 세웠다. 운행 초기인 1단계에서는 비상 상황에 즉각 대처할 수 있도록 시험운전자가 운전석에 직접 탑승한 상태로 운영한다.

이후 기술 검증과 안정화를 거쳐 조수석에 탑승하는 2단계를 지나, 오는 2027년부터는 차량에 사람이 아예 타지 않는 완전 무인화(3단계) 운행으로 전환한다는 목표다.

박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 "드디어 자율주행 유상 화물운송의 첫 승인 사례가 탄생하면서 올해 자율주행 기술이 물류 분야 상용화를 향해 크게 도약할 것"이라며 "국내 기업의 자율주행 기술이 여객은 물론 화물운송 시장에서도 굳건한 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 자율주행자동차 유상 화물운송을 처음으로 허가받은 기업은 어디인가요?
A. 엄격한 평가 문턱을 넘은 자율주행 스타트업 '라이드플럭스'입니다.

Q. 본격적인 택배 화물 운송 서비스는 언제, 어느 구간에서 시작되나요?
A. 오는 6월부터 서울 동남권 물류단지와 충북 진천에 위치한 롯데택배 메가허브터미널을 잇는 112km 구간에서 시작되며, 최고 시속 90km로 주행하게 됩니다.

Q. 자율주행 화물운송 서비스는 앞으로 다른 지역으로도 확대되나요?
A. 네, 정부는 이번 첫 승인을 시작으로 연내에 전주와 강릉, 대구 등 전국 주요 거점으로 서비스 도입 지역을 점차 넓혀나갈 예정입니다.

Q. 자율주행 트럭은 처음부터 운전자 없이 완전 무인으로 운행되나요?
A. 아닙니다. 안전사고 예방을 위해 초기(1단계)에는 비상 상황에 대처할 수 있도록 시험운전자가 운전석에 탑승합니다. 이후 조수석 탑승(2단계)을 거쳐 2027년부터 차량에 사람이 타지 않는 완전 무인화(3단계)로 전환할 목표를 가지고 있습니다.

Q. 이번 자율주행 유상 화물운송 허가를 통해 정부가 기대하는 바는 무엇인가요?
A. 고속 및 장거리 자율주행 서비스의 상용화를 촉진하여 물류 분야의 혁신을 이끌고, 나아가 국내 기업이 여객은 물론 화물운송 시장에서도 굳건한 글로벌 경쟁력을 갖추도록 하는 것입니다.

chulsoofriend@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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