국토부, 화성시에 'AI 자율주행 허브' 개소…실도로 기반 상용화 앞당긴다

20일 개소식 개최

1.1조원 투입한 혁신사업 성과

광주 실증도시 연계해 산업 발전 주도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 개발한 다목적 자율주행 기술들이 화성시의 실제 도로 위에서 본격적인 실증 작업에 들어간다. 국토교통부는 이곳에 지능형 교통체계 기반의 'AI 자율주행 허브'를 열고, 일상생활과 밀착된 다양한 자율주행 서비스를 통합 운영해 국민의 이동 편의와 안전을 동시에 확보한다.

자율주행 8대 공공서비스 내용 [자료=국토교통부]

19일 국토부는 20일 오후 경기 화성시에 위치한 AI 자율주행 허브에서 개소식을 개최한다고 밝혔다. 개소식에는 김윤덕 국토부 장관, 한국교통안전공단, 국토교통과학기술진흥원, 사업시행자인 SK텔레콤·롯데이노베이트 컨소시엄 등 관계기관 및 지역주민 100여명이 참석한다.

향후 화성시 서부권 남양읍, 새솔동, 송산면, 마도면 일대 36.13㎢, 노선(연장) 46.5㎞ 전방 자율주행 서비스 공간으로 활용된다. 1조1000억원을 투입한 자율주행기술개발혁신사업을 통해 개발된 교통약자 이동지원, 노면청소, 도로 점검 등 다양한 자율주행 기술·서비스를 도시 공간에서 통합 검증할 수 있는 관제 시스템을 구축한다.

개소식에서는 그간 연구기관들이 자율주행 기술개발을 통해 제작한 교통약자·교통소외지역 이동지원, 수요응답형 대중교통, 공유차, 도시환경관리 등 8대 공공서비스 차량도 함께 전시할 예정이다.

이날 사전시승 행사로 교통소외지역 이동지원 차량에 김윤덕 장관이 시험운전자로 직접 운전석에 탑승해 지역 주민과 함께 이동할 계획이다. 해당 차량은 교통소외지역의 좁은 골목길이나 신호, 차선 등이 없는 비정형도로까지 운행 가능한 기술이 탑재돼 있다.

자율주행 허브는 아직 불완전한 자율주행 기술을 실도로 환경에서 안전하게 실증할 수 있도록 지원하는 지능형 교통체계 기반 관제센터다. 화성시 일대의 교통흐름, 도로상태, 객체인지, 신호정보 등을 바탕으로 자율차의 사각지대를 해소해 교통안전을 확보해나갈 방침이다.

교통약자, 교통소외지역의 이동지원을 비롯해 노면청소, 도로 모니터링 등의 도시관리까지 일상 속 다양한 생활밀착형 서비스 실증으로 자율주행 공공 서비스의 상용화 가능성을 검증하고 서비스 확산을 도모한다. 기술 완성도가 낮은 새싹기업(스타트업), 대학(원), 연구기관 등을 위한 기술실증과 서비스 운영을 지원한다. 화성에 위치한 자동차안전연구원의 기업육성 프로그램과 연계해 자율주행 기업의 성장을 적극 지원할 예정이다.

올 하반기부터는 광주 자율주행 실증도시에서 자율주행 기술 고도화를 위한 대규모 데이터 축적과 AI 인프라를 뒷받침한다. 김윤덕 국토부 장관은 "이번 화성 AI 자율주행 허브 개소를 시작으로 하반기에는 광주 자율주행 실증도시를 운영해 올해 2026년을 피지컬 AI의 대표분야인 자율주행 산업이 획기적으로 발전하는 원년으로 만들겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com