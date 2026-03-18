부산교육청, 어린이집 올바른 계약문화 정착 MOU

유보통합 정책에 따른 협력 모델

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 전날 오후 교육청 회의실에서 한국교직원공제회, 부산시어린이집연합회와 함께 부산지역 어린이집의 올바른 계약문화 정착을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약은 한국교직원공제회가 운영하는 전자조달시스템 S2B(학교장터) 활용을 통해 어린이집 계약업무의 표준화를 지원하고 계약 업무 부담을 줄여 어린이집이 교육과 보육에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련했다.

협약은 정부 책임형 유보통합 정책에 발맞춰 교육청과 전자조달시스템 운영기관, 어린이집 연합회가 함께 협력하는 전국 최초 사례로, 정책 추진의 새로운 협력 모델이라는 점에서 의미가 크다.

김석준 부산교육감(가운데)이 지난 17일 부산시교육청 회의실에서 정갑윤 한국교직원공제회 이사장(맨 왼쪽), 박기남 부산시어린이집연합회 회장과 함께 '바른 계약문화 정착을 위한 업무협약'을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 2026.03.18

협약에 따라 부산교육청은 ▲어린이집 계약문화 정착을 위한 S2B 활성화 관련 행정 안내 ▲어린이집 대상 S2B 활용 방법 안내 및 교육 ▲어린이집이 교육·보육에 집중할 수 있는 환경 조성 협력 등을 추진한다.

한국교직원공제회는 ▲어린이집 S2B 시스템 가입 안내 및 지원 ▲S2B 활용 교육 시 강사 출강 및 안내서 제공 ▲어린이집 맞춤형 모음전 및 기획전 운영 등을 추진한다.

부산시어린이집연합회는 ▲협약 사업에 대한 현장 의견 수렴 및 전달 ▲소속 어린이집의 S2B 가입 및 활용 독려 ▲협약 사업의 실효성 제고를 위한 현장 적용 사례 공유 등을 담당할 예정이다.

김석준 교육감은 "전자조달시스템 S2B(학교장터)를 활용해 어린이집의 체계적인 계약 운영 기반을 마련하고 계약 업무 부담을 줄이는 계기가 될 것"이라며 "어린이집이 아이들의 성장과 교육·보육에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com