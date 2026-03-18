김성제 의왕시장 "의왕형 어린이집 사업, 자연 친화적 보육모델로 자리 잡아"

시 '2026년 의왕형 교사학습공동체 오리엔테이션' 개최

"아이 키우기 좋은 의왕을 만들기 위해 더욱 노력"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 지난 17일 시청 대회의실에서 관내 어린이집 보육교사 및 관계자 120여 명을 대상으로 '2026년 의왕형 교사학습공동체 오리엔테이션'을 개최했다고 18일 밝혔다.

의왕형 교사학습 공동체 오리엔테이션. [사진=의왕시]

시에 따르면 이번 행사는 2026년 의왕형 어린이집 프로그램에 참여하는 보육교사들의 사업 이해도를 높이고 2025년 의왕형 어린이집 우수 보육교직원의 사례 발표를 통해 '의왕형 숲 놀이'의 현장 적용과 확산을 도모하기 위해 마련됐다.

2023년부터 추진되고 있는 '의왕형 어린이집 사업'은 의왕시의 우수한 자연환경을 바탕으로 놀이·생태·기록 중심의 성찰적 보육을 실천하는 사업이다.

의왕형 교사학습 공동체 오리엔테이션. [사진=의왕시]

해당 사업은 2025년 어린이집 60개소 100개 학급에서 운영됐으며, 올해는 77개소 어린이집 116개 학급으로 참여 규모가 확대됐다.

사업 규모가 확대됨에 따라 의왕형 어린이집의 특성화 프로그램인 '의왕형 숲 놀이'의 현장 적용과 확산도 더욱 활발해질 것으로 기대된다.

이날 오리엔테이션에서는 의왕형 어린이집 운영 방향과 사업의 일환으로 운영될 교사학습공동체 및 연구 소모임 운영계획을 안내했으며, 우수 보육교직원의 실제 적용 사례를 공유해 현장 중심의 숲놀이 프로그램 활성화를 도모했다.

의왕형 교사학습 공동체 오리엔테이션. [사진=의왕시]

김성제 시장은 "의왕형 어린이집 사업이 보육인과 시민들의 관심과 호응 속에서 자연 친화적 보육모델로 자리 잡아가고 있다"며 "앞으로도 아이 키우기 좋은 의왕을 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com