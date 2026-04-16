서울디자인재단, 산돌·산돌문화재단 3자 협력…K-디자인 경쟁력 강화

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오는 10월 서울디자인위크 중 '디자인 컨퍼런스' 공동 추진

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울디자인재단은 인공지능(AI) 콘텐츠 플랫폼 기업인 산돌·산돌문화재단과 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다. 이들은 전날 동대문디자인플라자(DDP)에서 협약을 맺었다.

이번 MOU는 오는 10월 '서울디자인위크 2026' 기간 실무 디자이너를 위한 '디자인 컨퍼런스'를 공동 추진하기 위함이다. K-디자인의 글로벌 경쟁력을 높이고, 실무 중심의 디자인 담론과 협업 생태계를 넓히는 것이 목적이다.

서울디자인재단은 AI 콘텐츠 플랫폼 기업인 산돌 및 산돌문화재단과 3자 업무협약(MOU)을 체결했다. [사진=서울시]

재단은 이번 협약을 통해 서울디자인위크 기간 중 실무 디자이너를 위한 디자인 컨퍼런스를 공동 추진하고 국내외 홍보를 지원한다. 이를 통해 K-디자인 경쟁력을 강화하고 디자이너의 미래 방향성에 대한 담론을 확장한다.

서울디자인위크 2026은 10월 14일~25일까지 12일간 DDP와 서울 전역에서 개최된다. 행사 기간 DDP디자인페어, 디자인 컨퍼런스, 디자이너 전시, 디자인 마켓, 시민참여 이벤트 등 프로그램이 운영된다.

이 가운데 디자인 컨퍼런스는 올해 관람객 특성에 따라 세분화해 운영된다. 재단은 ▲글로벌 디자인 관계자 지식교류 컨퍼런스 ▲디자인 경영·마케터를 위한 컨퍼런스 ▲실무 디자이너를 위한 컨퍼런스 ▲시민을 위한 디자인 문화 컨퍼런스 등으로 프로그램을 구성할 계획이다.

특히 10월 16일~17일 양일간 '실무 디자이너를 위한 산돌 사이시옷 컨퍼런스'는 산돌·산돌문화재단과 협력해 추진된다. 제품·패션·그래픽·폰트 등 디자인 전 분야를 아우르는 주제 아래, 현업에 필요한 통찰과 글로벌 디자인 흐름을 함께 나눈다. 산돌과 산돌문화재단은 K-디자인의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 세계적 기업 및 디자이너 연사 초청과 다양한 프로그램 운영에 협력한다.

올해는 서울디자인재단과 협력하여 폰트 디자인뿐 아니라 제품·패션·그래픽 등 디자인 전 분야로 영역 확장에 나선다.

차강희 서울디자인재단 대표이사는 "산돌·산돌문화재단과의 협력을 통해 서울디자인위크가 K-디자인의 글로벌 경쟁력을 강화하는 플랫폼이 될 것"이라며 "미래 디자인 생태계를 확장하는 도시 서울이 되도록 기업 협력을 강화하겠다"고 전했다.

100wins@newspim.com