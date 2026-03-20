서울시, 제로웨이스트 매장 325곳 모집

4월 10일까지…다회용기·무포장 매장 사업비 120만원 지원

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시가 친환경 소비 문화를 확산하기 위해 제로웨이스트 매장 지원 사업 참여자를 모집한다. 서울디자인재단(대표 차강희, 이하 재단)이 운영하는 서울새활용플라자는 4월 10일까지 2026년 '서울제로마켓' 활성화 지원사업에 참여할 사업자를 모집한다고 밝혔다. 모집 규모는 신규 및 기존 매장을 포함해 총 325개소이다.

이번 사업은 생산부터 소비까지 전 과정에서 포장폐기물을 줄이고, 시민의 친환경 소비 실천을 일상으로 확산하기 위해 진행된다. 서울에 사업 거점을 둔 기업, 소상공인, 단체 등이 참여할 수 있으며, 다회용 배달용기, 무포장, 포장재 감축 등 6개 유형 중 하나 이상을 운영하면 된다.

서울시새활용플라자 전경. [서울디자인재단 제공]

선정된 사업자에게는 매장당 120만 원의 사업비가 지원된다. 지원 항목은 다회용 배달용기 대여비, 인건비, 친환경 포장재 구입비, 교육비, 홍보비 등이다.

서울시는 2021년부터 2025년까지 총 675곳의 매장을 '서울제로마켓'으로 선정해 지원해 왔다. 올해는 기존 운영 매장뿐 아니라 제로웨이스트 매장 창업을 준비 중인 사업자도 지원 대상으로 확대했다.

재단은 지원 외에도 제로마켓 개설 및 운영에 필요한 교육을 제공하고 참여 매장 간의 네트워크를 구축할 계획이다. 신청은 4월 10일 오후 6시까지 가능하다. 서울디자인재단 또는 서울새활용플라자의 웹사이트에서 신청서를 내려받아 작성한 후 전자우편으로 제출하면 된다. 이후 사업계획서에 대한 심의 과정을 거쳐 최종 지원 대상이 선정된다.

서울새활용플라자는 세계 최대의 새활용 복합문화공간으로, 새활용 문화를 확산하기 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 2017년 개관 이후 누적 방문객 수는 80만 명을 넘어섰다. 또한, 폐자원의 수집부터 가공, 판매까지 새활용 산업의 전 과정을 지원하며, 올해부터는 입주사들을 위한 경영 실무와 트렌드, 브랜드 교육을 강화할 예정이다.

차강희 대표는 "어려운 상황 속에서도 제로웨이스트 매장을 운영하는 소상공인들에게 도움이 되길 바란다"며, "친환경 소비를 쉽게 실천할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com