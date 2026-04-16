외국인, 3월 국내 주식 43조원 순매도…3개월 연속 '팔자'

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지난달 외국인 투자자가 국내 상장주식을 43조원 넘게 순매도하며 3개월 연속 매도세를 이어간 것으로 나타났다.

15일 금융감독원(이하 금감원)이 발표한 '2026년 3월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 외국인은 3월 중 상장주식 43조5050억원을 순매도했다. 시장별로는 유가증권시장에서 43조8880억원을 순매도한 반면 코스닥시장에서는 3840억원을 순매수했다.

지역별로는 중동(2000억원)만 순매수에 나섰고 유럽(26조4000억원), 미주(9조8000억원), 아시아(5조6000억원) 등 대부분 지역에서 순매도를 기록했다. 국가별로는 영국(16조3090억원)과 미국(9조5290억원)이 매도를 주도했으며 카타르(5300억원)와 케이맨제도(2720억원)는 순매수했다.

[사진=뉴스핌DB]

3월 말 기준 외국인의 상장주식 보유금액은 1576조2000억원으로 전월 대비 449조4000억원 감소했다. 시가총액 대비 비중은 30.7%로 집계됐다. 국가별 보유 규모는 미국이 656조2000억원(41.6%)으로 가장 많았고 유럽 494조8000억원(31.4%), 아시아 219조7000억원(13.9%), 중동 27조7000억원(1.8%) 순이었다.

채권시장에서도 외국인은 순회수로 전환했다. 외국인은 3월 중 상장채권 5조4420억원을 순매수했으나 만기상환 16조3590억원이 발생해 총 10조9160억원을 순회수했다. 종류별로는 국채(△6조8130억원)와 통안채(△2조2230억원)에서 순회수가 이뤄졌다. 3월 말 기준 외국인의 상장채권 보유금액은 323조8000억원으로 전월 대비 13조5000억원 줄었으며 상장잔액 대비 비중은 11.6%였다.

이에 따라 3월 말 현재 외국인의 상장증권 전체 보유규모는 1900조원으로 집계됐다.

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